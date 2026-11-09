O que estudar para a prova do segundo dia do Enem?

Enem 2026: segundo dia de provas foca em conteúdos da área de exatas (Getty Images/Reprodução)
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Publicado em 9 de novembro de 2026 às 06h00.
Resumo da matéria: O Enem 2024 terá seu segundo dia de provas no dia 15, com foco exclusivo em ciências exatas. Os participantes enfrentarão 90 questões distribuídas igualmente entre Matemática e Ciências da Natureza (que inclui Biologia, Física e Química). A prova dura 5 horas e exige interpretação de gráficos e situações práticas, além de domínio dos conteúdos programáticos.
As provas do segundo dia do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) acontecem no próximo dia 15, e serão dedicadas às questões de exatas. Ao todo, serão 90 questões, sendo 45 de Matemática e suas Tecnologias e outras 45 de Ciências da Natureza e suas Tecnologias, que reúne Biologia, Física e Química.
Os participantes terão cinco horas para responder às questões, das 13h30 às 18h30, pelo horário de Brasília. Diferentemente do primeiro dia, não haverá redação nessa etapa.
O segundo dia do Enem reúne quatro disciplinas, distribuídas em duas áreas do conhecimento:
As questões seguem a matriz de referência do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), que estabelece as competências e habilidades avaliadas no exame.
Isso significa que a prova não se limita à memorização de fórmulas e conceitos. Os candidatos também precisam interpretar gráficos, tabelas, experimentos e situações do cotidiano para chegar às respostas.
A prova de Matemática e suas Tecnologias aborda conhecimentos numéricos, geométricos, algébricos, estatísticos e de probabilidade. Os assuntos podem aparecer em problemas relacionados a situações cotidianas, como compras, cálculos de consumo, planejamento financeiro e interpretação de dados.
De acordo com a matriz de referência do Inep, os principais conteúdos para revisar são:
A interpretação de enunciados também é importante. Em muitas questões, o desafio está em identificar quais informações são relevantes e qual operação matemática deve ser utilizada para resolver o problema.
A prova de Ciências da Natureza e suas Tecnologias reúne conteúdos de Biologia, Física e Química. As questões podem relacionar conceitos científicos a temas como saúde pública, preservação ambiental, produção de energia, tecnologia e fenômenos naturais.
Veja os principais assuntos de cada disciplina.
Biologia
Em Biologia, a matriz do Inep contempla temas relacionados ao funcionamento dos organismos, à diversidade da vida e às relações entre os seres vivos e o ambiente.
Entre os conteúdos para revisar estão:
Física
Na prova de Física, os candidatos precisam compreender fenômenos naturais e aplicar conceitos científicos em situações práticas. A matriz de referência contempla diferentes áreas da disciplina, com destaque para mecânica, eletricidade e termologia.
Os principais conteúdos são:
Química
Em Química, a prova explora a composição, as propriedades e as transformações da matéria. Também aparecem questões que relacionam os conhecimentos da disciplina a processos industriais, ambientais e tecnológicos.
Entre os assuntos previstos na matriz do Inep estão:
A relação entre Química e questões ambientais também merece atenção, já que a matriz contempla temas como produção de energia, mineração, poluição atmosférica e contaminação dos recursos naturais.
Na reta final de preparação, o ideal é organizar a revisão de acordo com as dificuldades individuais. Tentar estudar todos os conteúdos de uma só vez pode tornar a preparação menos eficiente.
Uma alternativa é dividir o tempo entre as duas áreas cobradas no segundo dia, reservando períodos específicos para Matemática e Ciências da Natureza.
Resolver questões de edições anteriores também ajuda a conhecer o estilo da prova e identificar os assuntos que precisam de mais atenção. O próprio Inep disponibiliza um acervo de provas e gabaritos de edições anteriores do Enem.
Especialistas, como o curso preparatório Bernoulli, também recomendam a realização de simulados curtos e a consulta a resoluções comentadas, que permitem revisar os assuntos de maneira ativa. Outra orientação é intercalar os períodos de estudo com momentos de descanso, para evitar o desgaste na semana que antecede a prova.
Outra recomendação é praticar a interpretação de gráficos, tabelas e situações-problema. Esse tipo de habilidade aparece nas competências previstas para as duas áreas na matriz de referência.
Na semana da prova, vale priorizar a revisão dos conteúdos já estudados, em vez de tentar aprender toda a matéria novamente. Também é importante reservar momentos de descanso para chegar ao exame com disposição.
O Inep disponibiliza a matriz de referência do Enem, documento que reúne as competências, habilidades e os objetos de conhecimento utilizados como base para a elaboração das provas.
O material pode ser consultado gratuitamente no site oficial do instituto.
O documento é uma referência para organizar os estudos, mas não representa uma lista de questões que necessariamente aparecerão na edição de 2026. Portanto, não é possível garantir quais assuntos terão maior presença na prova.