O que estudar para a prova do segundo dia do Enem?

As provas do segundo dia do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) acontecem no próximo dia 15, e serão dedicadas às questões de exatas. Ao todo, serão 90 questões, sendo 45 de Matemática e suas Tecnologias e outras 45 de Ciências da Natureza e suas Tecnologias, que reúne Biologia, Física e Química.

Os participantes terão cinco horas para responder às questões, das 13h30 às 18h30, pelo horário de Brasília. Diferentemente do primeiro dia, não haverá redação nessa etapa.

Quais matérias caem no segundo dia do Enem?

O segundo dia do Enem reúne quatro disciplinas, distribuídas em duas áreas do conhecimento:

Matemática: 45 questões;

Matemática: 45 questões; Biologia: conteúdo integrado à prova de Ciências da Natureza;

Biologia: conteúdo integrado à prova de Ciências da Natureza; Física: conteúdo integrado à prova de Ciências da Natureza;

Física: conteúdo integrado à prova de Ciências da Natureza; Química: conteúdo integrado à prova de Ciências da Natureza.

As questões seguem a matriz de referência do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), que estabelece as competências e habilidades avaliadas no exame.

Isso significa que a prova não se limita à memorização de fórmulas e conceitos. Os candidatos também precisam interpretar gráficos, tabelas, experimentos e situações do cotidiano para chegar às respostas.

O que estudar em Matemática para o Enem?

A prova de Matemática e suas Tecnologias aborda conhecimentos numéricos, geométricos, algébricos, estatísticos e de probabilidade. Os assuntos podem aparecer em problemas relacionados a situações cotidianas, como compras, cálculos de consumo, planejamento financeiro e interpretação de dados.

De acordo com a matriz de referência do Inep, os principais conteúdos para revisar são:

Aritmética: operações básicas, frações, números decimais, razão, proporção, regra de três e porcentagem;

Aritmética: operações básicas, frações, números decimais, razão, proporção, regra de três e porcentagem; Matemática financeira: juros, descontos, aumentos e cálculos envolvendo dinheiro;

Matemática financeira: juros, descontos, aumentos e cálculos envolvendo dinheiro; Geometria plana: áreas, perímetros, ângulos, semelhança de triângulos e circunferências;

Geometria plana: áreas, perímetros, ângulos, semelhança de triângulos e circunferências; Geometria espacial: volumes e características de sólidos geométricos;

Geometria espacial: volumes e características de sólidos geométricos; Funções: funções de primeiro e segundo graus, funções exponenciais e logarítmicas e interpretação de gráficos;

Funções: funções de primeiro e segundo graus, funções exponenciais e logarítmicas e interpretação de gráficos; Estatística: média, moda, mediana, variância e interpretação de tabelas e gráficos;

Estatística: média, moda, mediana, variância e interpretação de tabelas e gráficos; Probabilidade: cálculo de chances e análise de possibilidades;

Probabilidade: cálculo de chances e análise de possibilidades; Análise combinatória: princípios de contagem e sequências;

Análise combinatória: princípios de contagem e sequências; Álgebra: equações, inequações e sistemas de equações;

Álgebra: equações, inequações e sistemas de equações; Trigonometria: relações trigonométricas e aplicações em problemas geométricos.

A interpretação de enunciados também é importante. Em muitas questões, o desafio está em identificar quais informações são relevantes e qual operação matemática deve ser utilizada para resolver o problema.

O que estudar em Ciências da Natureza para o Enem?

A prova de Ciências da Natureza e suas Tecnologias reúne conteúdos de Biologia, Física e Química. As questões podem relacionar conceitos científicos a temas como saúde pública, preservação ambiental, produção de energia, tecnologia e fenômenos naturais.

Veja os principais assuntos de cada disciplina.

Biologia

Em Biologia, a matriz do Inep contempla temas relacionados ao funcionamento dos organismos, à diversidade da vida e às relações entre os seres vivos e o ambiente.

Entre os conteúdos para revisar estão:

Ecologia: ecossistemas, cadeias e teias alimentares, relações ecológicas e fluxo de energia;

Ecologia: ecossistemas, cadeias e teias alimentares, relações ecológicas e fluxo de energia; Meio ambiente: desmatamento, poluição, mudanças climáticas, conservação da biodiversidade e biomas brasileiros;

Meio ambiente: desmatamento, poluição, mudanças climáticas, conservação da biodiversidade e biomas brasileiros; Genética: hereditariedade, leis de Mendel, mutações e transmissão de características;

Genética: hereditariedade, leis de Mendel, mutações e transmissão de características; Citologia: estrutura e funcionamento das células, organelas e divisão celular;

Citologia: estrutura e funcionamento das células, organelas e divisão celular; Fisiologia humana: funcionamento dos sistemas do corpo humano;

Fisiologia humana: funcionamento dos sistemas do corpo humano; Evolução: seleção natural, teorias evolutivas e adaptação dos organismos;

Evolução: seleção natural, teorias evolutivas e adaptação dos organismos; Biotecnologia: clonagem, células-tronco, engenharia genética e aplicações do DNA;

Biotecnologia: clonagem, células-tronco, engenharia genética e aplicações do DNA; Saúde pública: doenças, prevenção, vacinação e infecções sexualmente transmissíveis.

Física

Na prova de Física, os candidatos precisam compreender fenômenos naturais e aplicar conceitos científicos em situações práticas. A matriz de referência contempla diferentes áreas da disciplina, com destaque para mecânica, eletricidade e termologia.

Os principais conteúdos são:

Mecânica: movimento, velocidade, aceleração, força e leis de Newton;

Mecânica: movimento, velocidade, aceleração, força e leis de Newton; Energia: trabalho, potência, energia cinética e potencial e conservação de energia;

Energia: trabalho, potência, energia cinética e potencial e conservação de energia; Hidrostática: pressão, empuxo e princípios de Pascal e Arquimedes;

Hidrostática: pressão, empuxo e princípios de Pascal e Arquimedes; Termologia: temperatura, calor, dilatação térmica e mudanças de estado físico;

Termologia: temperatura, calor, dilatação térmica e mudanças de estado físico; Termodinâmica: leis da termodinâmica e funcionamento de máquinas térmicas;

Termodinâmica: leis da termodinâmica e funcionamento de máquinas térmicas; Eletricidade: corrente elétrica, tensão, resistência, potência e circuitos elétricos;

Eletricidade: corrente elétrica, tensão, resistência, potência e circuitos elétricos; Ondulatória: frequência, comprimento de onda, propagação e fenômenos ondulatórios;

Ondulatória: frequência, comprimento de onda, propagação e fenômenos ondulatórios; Óptica: reflexão, refração, espelhos, lentes e formação de imagens;

Óptica: reflexão, refração, espelhos, lentes e formação de imagens; Gravitação: força gravitacional, leis de Kepler e movimentos dos corpos celestes.

Química

Em Química, a prova explora a composição, as propriedades e as transformações da matéria. Também aparecem questões que relacionam os conhecimentos da disciplina a processos industriais, ambientais e tecnológicos.

Entre os assuntos previstos na matriz do Inep estão:

Estrutura atômica: modelos atômicos, número atômico, massa e propriedades dos elementos;

Estrutura atômica: modelos atômicos, número atômico, massa e propriedades dos elementos; Tabela periódica: organização dos elementos e propriedades periódicas;

Tabela periódica: organização dos elementos e propriedades periódicas; Ligações químicas: ligações iônicas, covalentes e metálicas;

Ligações químicas: ligações iônicas, covalentes e metálicas; Reações químicas: transformações, representação e balanceamento de equações;

Reações químicas: transformações, representação e balanceamento de equações; Estequiometria: cálculos envolvendo mol, massa molar e quantidade de matéria;

Estequiometria: cálculos envolvendo mol, massa molar e quantidade de matéria; Soluções: concentração, solubilidade e propriedades das soluções;

Soluções: concentração, solubilidade e propriedades das soluções; Funções inorgânicas: ácidos, bases, sais e óxidos;

Funções inorgânicas: ácidos, bases, sais e óxidos; Termoquímica: energia liberada ou absorvida nas reações;

Termoquímica: energia liberada ou absorvida nas reações; Eletroquímica: pilhas, eletrólise e reações de oxirredução;

Eletroquímica: pilhas, eletrólise e reações de oxirredução; Química orgânica: hidrocarbonetos, funções orgânicas e compostos de carbono;

Química orgânica: hidrocarbonetos, funções orgânicas e compostos de carbono; Química ambiental: poluição, tratamento da água, combustíveis e impactos ambientais.

A relação entre Química e questões ambientais também merece atenção, já que a matriz contempla temas como produção de energia, mineração, poluição atmosférica e contaminação dos recursos naturais.

Como organizar os estudos para o segundo dia do Enem?

Na reta final de preparação, o ideal é organizar a revisão de acordo com as dificuldades individuais. Tentar estudar todos os conteúdos de uma só vez pode tornar a preparação menos eficiente.

Uma alternativa é dividir o tempo entre as duas áreas cobradas no segundo dia, reservando períodos específicos para Matemática e Ciências da Natureza.

Resolver questões de edições anteriores também ajuda a conhecer o estilo da prova e identificar os assuntos que precisam de mais atenção. O próprio Inep disponibiliza um acervo de provas e gabaritos de edições anteriores do Enem.

Especialistas, como o curso preparatório Bernoulli, também recomendam a realização de simulados curtos e a consulta a resoluções comentadas, que permitem revisar os assuntos de maneira ativa. Outra orientação é intercalar os períodos de estudo com momentos de descanso, para evitar o desgaste na semana que antecede a prova.

Outra recomendação é praticar a interpretação de gráficos, tabelas e situações-problema. Esse tipo de habilidade aparece nas competências previstas para as duas áreas na matriz de referência.

Na semana da prova, vale priorizar a revisão dos conteúdos já estudados, em vez de tentar aprender toda a matéria novamente. Também é importante reservar momentos de descanso para chegar ao exame com disposição.

Onde consultar os conteúdos oficiais do Enem?

O Inep disponibiliza a matriz de referência do Enem, documento que reúne as competências, habilidades e os objetos de conhecimento utilizados como base para a elaboração das provas.

O material pode ser consultado gratuitamente no site oficial do instituto.

O documento é uma referência para organizar os estudos, mas não representa uma lista de questões que necessariamente aparecerão na edição de 2026. Portanto, não é possível garantir quais assuntos terão maior presença na prova.