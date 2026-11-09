Como essa incorporadora pretende lançar R$ 10 bilhões sem financiamento bancário

RESUMO ＋ O grupo familiar catarinense MontClass planeja lançar R$ 10 bilhões em projetos imobiliários nos próximos 18 meses, com capital próprio e financiamento direto aos clientes, segundo a companhia. A carteira inclui o bairro planejado Reserva Jardim, um hospital de 122 leitos em Florianópolis e a abertura de escritórios comerciais no exterior em 2027.

Seis canteiros de obra em andamento somam cerca de R$ 750 milhões em valor geral de vendas (VGV). Para os próximos 18 meses, a meta é lançar mais de 13 vezes esse valor, sem recorrer a bancos para financiar a expansão.

A MontClass, grupo familiar nascido em Araranguá, no sul de Santa Catarina, prepara uma carteira de lançamentos com VGV potencial de R$ 10 bilhões. Segundo a companhia, o plano será bancado com capital próprio, em um momento de crédito imobiliário caro no país.

A lista inclui um bairro planejado de 3,5 milhões de metros quadrados, um hospital de 122 leitos em Florianópolis e escritórios comerciais em Miami, Portugal e Argentina a partir de 2027.

A história da companhia começou na construção civil, há mais de quatro décadas, em Araranguá, cidade a cerca de 210 quilômetros de Florianópolis. A empresa nasceu com uma composição societária diferente da atual e mudou de forma ao longo dos anos.

A virada veio com a entrada de Gabriel Cesa, filho do fundador José Máximo Cesa, na gestão. Hoje CEO, ele levou o grupo a outros segmentos e estruturou a MontClass Holding.

A holding reúne negócios em mineração, agronegócio, construção e incorporação, urbanismo, fitness, rede hospitalar e alimentação. No passado, o grupo também investiu em consórcios, concessionárias de veículos, transportes e terraplanagem.

"Construímos nossa trajetória identificando oportunidades e investindo em negócios com potencial de crescimento. Cada etapa exigiu planejamento, conhecimento de mercado e capacidade de execução", afirma José Máximo Cesa, presidente do conselho de administração da MontClass Holding.

A incorporação segue como uma das principais frentes. São mais de 40 empreendimentos entregues, que somam 2.500 unidades residenciais.

Como financiar R$ 10 bilhões sem banco

Para bancar a expansão, a MontClass aposta no próprio caixa. Segundo a empresa, os lançamentos serão sustentados por capital próprio, fruto do patrimônio acumulado em mais de 40 anos de operação.

A outra peça é o financiamento direto aos clientes. Nesse modelo, o comprador paga as parcelas à própria incorporadora, que assume o papel normalmente ocupado pelo banco e permanece como credora durante todo o contrato.

O formato é uma alternativa para quem enfrenta dificuldade de aprovação no crédito bancário. Para o comprador, a contrapartida costuma ser a falta de portabilidade: não é possível transferir a dívida para outra instituição com juros menores.

A companhia afirma que essa estrutura preserva sua autonomia financeira. O braço de construção civil fatura cerca de R$ 250 milhões e projeta chegar a R$ 400 milhões nos próximos 24 meses. O faturamento consolidado da holding não foi divulgado.

Onde estão os R$ 10 bilhões

A carteira de lançamentos se espalha por três estados. Em Santa Catarina, os projetos ficam em Porto Belo, Navegantes, na região do Estaleirinho e em Araranguá. No Paraná, a aposta é Foz do Iguaçu. No Rio Grande do Sul, São José dos Ausentes, na serra gaúcha.

Porto Belo é o mercado mais disputado da lista. A cidade, de cerca de 27 mil habitantes, lidera os lançamentos imobiliários de Santa Catarina pelo terceiro ano consecutivo, segundo a Brain Inteligência Estratégica.

Para sustentar o ritmo, o grupo conta com um banco de terrenos (landbank) de mais de 4,5 milhões de metros quadrados.

O projeto mais ambicioso fica em casa. O Reserva Jardim, em Araranguá, será apresentado ao mercado até o fim de 2026.

A primeira fase ocupa cerca de 500 mil metros quadrados, com VGV de R$ 300 milhões. Uma segunda etapa, já planejada, acrescenta mais 3 milhões de metros quadrados.

Segundo a empresa, será o primeiro bairro planejado do sul catarinense, com ocupação residencial e infraestrutura urbana desenhadas em conjunto. O projeto marca uma mudança de escala: em vez de prédios isolados, o grupo passa a desenvolver áreas urbanas inteiras, um negócio de prazo mais longo e que exige investimento em infraestrutura.

Do canteiro ao hospital

Fora da habitação, a principal obra é um complexo hospitalar de alta complexidade no Centro de Florianópolis, com 122 leitos previstos. A MontClass investe R$ 100 milhões no projeto, com inauguração prevista para dezembro.

O grupo responde pela incorporação, pela concepção e pela execução da estrutura física. A operação ficará com o Grupo IMAS, responsável pelos serviços assistenciais, pela gestão do corpo clínico e pelos atendimentos.

"Estamos preparando a MontClass para uma nova dimensão empresarial. Os R$ 10 bilhões previstos em projetos representam uma etapa importante desse planejamento, mas exigem uma estrutura de gestão compatível com o volume de negócios", diz Gabriel Cesa, CEO da holding.

Miami, Portugal e Argentina

O passo seguinte é fora do país. Em 2027, a MontClass pretende abrir escritórios comerciais em Miami, nos Estados Unidos, em Portugal e na Argentina.

Nesta primeira etapa, não há previsão de obras no exterior. Os escritórios terão a missão de vender Santa Catarina, sobretudo o litoral norte e o sul do estado, a investidores e compradores estrangeiros.

"Queremos ampliar relacionamentos, identificar oportunidades e preparar a companhia para atuar em uma escala ainda maior", afirma Gabriel. Até lá, a prioridade é tirar do papel a carteira de R$ 10 bilhões prevista para os próximos 18 meses.