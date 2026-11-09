Como essa incorporadora pretende lançar R$ 10 bilhões sem financiamento bancário

Obelisco Skyhome: empreendimento da MontClass, grupo que planeja abrir escritórios em Miami, Portugal e Argentina em 2027. (MontClass/Divulgação)
Repórter de Mercados
Publicado em 9 de novembro de 2026 às 06h00.
O grupo familiar catarinense MontClass planeja lançar R$ 10 bilhões em projetos imobiliários nos próximos 18 meses, com capital próprio e financiamento direto aos clientes, segundo a companhia. A carteira inclui o bairro planejado Reserva Jardim, um hospital de 122 leitos em Florianópolis e a abertura de escritórios comerciais no exterior em 2027.
Seis canteiros de obra em andamento somam cerca de R$ 750 milhões em valor geral de vendas (VGV). Para os próximos 18 meses, a meta é lançar mais de 13 vezes esse valor, sem recorrer a bancos para financiar a expansão.
A MontClass, grupo familiar nascido em Araranguá, no sul de Santa Catarina, prepara uma carteira de lançamentos com VGV potencial de R$ 10 bilhões. Segundo a companhia, o plano será bancado com capital próprio, em um momento de crédito imobiliário caro no país.
A lista inclui um bairro planejado de 3,5 milhões de metros quadrados, um hospital de 122 leitos em Florianópolis e escritórios comerciais em Miami, Portugal e Argentina a partir de 2027.
A história da companhia começou na construção civil, há mais de quatro décadas, em Araranguá, cidade a cerca de 210 quilômetros de Florianópolis. A empresa nasceu com uma composição societária diferente da atual e mudou de forma ao longo dos anos.
A virada veio com a entrada de Gabriel Cesa, filho do fundador José Máximo Cesa, na gestão. Hoje CEO, ele levou o grupo a outros segmentos e estruturou a MontClass Holding.
A holding reúne negócios em mineração, agronegócio, construção e incorporação, urbanismo, fitness, rede hospitalar e alimentação. No passado, o grupo também investiu em consórcios, concessionárias de veículos, transportes e terraplanagem.
"Construímos nossa trajetória identificando oportunidades e investindo em negócios com potencial de crescimento. Cada etapa exigiu planejamento, conhecimento de mercado e capacidade de execução", afirma José Máximo Cesa, presidente do conselho de administração da MontClass Holding.
A incorporação segue como uma das principais frentes. São mais de 40 empreendimentos entregues, que somam 2.500 unidades residenciais.
Para bancar a expansão, a MontClass aposta no próprio caixa. Segundo a empresa, os lançamentos serão sustentados por capital próprio, fruto do patrimônio acumulado em mais de 40 anos de operação.
A outra peça é o financiamento direto aos clientes. Nesse modelo, o comprador paga as parcelas à própria incorporadora, que assume o papel normalmente ocupado pelo banco e permanece como credora durante todo o contrato.
O formato é uma alternativa para quem enfrenta dificuldade de aprovação no crédito bancário. Para o comprador, a contrapartida costuma ser a falta de portabilidade: não é possível transferir a dívida para outra instituição com juros menores.
A companhia afirma que essa estrutura preserva sua autonomia financeira. O braço de construção civil fatura cerca de R$ 250 milhões e projeta chegar a R$ 400 milhões nos próximos 24 meses. O faturamento consolidado da holding não foi divulgado.
A carteira de lançamentos se espalha por três estados. Em Santa Catarina, os projetos ficam em Porto Belo, Navegantes, na região do Estaleirinho e em Araranguá. No Paraná, a aposta é Foz do Iguaçu. No Rio Grande do Sul, São José dos Ausentes, na serra gaúcha.
Porto Belo é o mercado mais disputado da lista. A cidade, de cerca de 27 mil habitantes, lidera os lançamentos imobiliários de Santa Catarina pelo terceiro ano consecutivo, segundo a Brain Inteligência Estratégica.
Para sustentar o ritmo, o grupo conta com um banco de terrenos (landbank) de mais de 4,5 milhões de metros quadrados.
O projeto mais ambicioso fica em casa. O Reserva Jardim, em Araranguá, será apresentado ao mercado até o fim de 2026.
A primeira fase ocupa cerca de 500 mil metros quadrados, com VGV de R$ 300 milhões. Uma segunda etapa, já planejada, acrescenta mais 3 milhões de metros quadrados.
Segundo a empresa, será o primeiro bairro planejado do sul catarinense, com ocupação residencial e infraestrutura urbana desenhadas em conjunto. O projeto marca uma mudança de escala: em vez de prédios isolados, o grupo passa a desenvolver áreas urbanas inteiras, um negócio de prazo mais longo e que exige investimento em infraestrutura.
Fora da habitação, a principal obra é um complexo hospitalar de alta complexidade no Centro de Florianópolis, com 122 leitos previstos. A MontClass investe R$ 100 milhões no projeto, com inauguração prevista para dezembro.
O grupo responde pela incorporação, pela concepção e pela execução da estrutura física. A operação ficará com o Grupo IMAS, responsável pelos serviços assistenciais, pela gestão do corpo clínico e pelos atendimentos.
"Estamos preparando a MontClass para uma nova dimensão empresarial. Os R$ 10 bilhões previstos em projetos representam uma etapa importante desse planejamento, mas exigem uma estrutura de gestão compatível com o volume de negócios", diz Gabriel Cesa, CEO da holding.
O passo seguinte é fora do país. Em 2027, a MontClass pretende abrir escritórios comerciais em Miami, nos Estados Unidos, em Portugal e na Argentina.
Nesta primeira etapa, não há previsão de obras no exterior. Os escritórios terão a missão de vender Santa Catarina, sobretudo o litoral norte e o sul do estado, a investidores e compradores estrangeiros.
"Queremos ampliar relacionamentos, identificar oportunidades e preparar a companhia para atuar em uma escala ainda maior", afirma Gabriel. Até lá, a prioridade é tirar do papel a carteira de R$ 10 bilhões prevista para os próximos 18 meses.
A MontClass prepara uma carteira de lançamentos com VGV potencial de R$ 10 bilhões. Atualmente, seis canteiros de obra do grupo somam cerca de R$ 750 milhões em valor geral de vendas.
Segundo a MontClass, os lançamentos serão financiados com capital próprio, formado pelo patrimônio acumulado em mais de 40 anos, e com crédito direto aos compradores. Nesse modelo, os clientes pagam as parcelas à incorporadora, que permanece como credora durante o contrato.
Os projetos ficam em Porto Belo, Navegantes, Estaleirinho e Araranguá, em Santa Catarina; Foz do Iguaçu, no Paraná; e São José dos Ausentes, no Rio Grande do Sul. O grupo dispõe de um banco de terrenos com mais de 4,5 milhões de metros quadrados.
O Reserva Jardim é um bairro planejado de 3,5 milhões de metros quadrados que será apresentado ao mercado até o fim de 2026. Segundo a MontClass, será o primeiro empreendimento desse tipo no sul de Santa Catarina; a primeira fase terá cerca de 500 mil metros quadrados e VGV de R$ 300 milhões.
O complexo hospitalar de alta complexidade terá 122 leitos no Centro de Florianópolis e receberá investimento de R$ 100 milhões da MontClass, com inauguração prevista para dezembro. A MontClass cuidará da incorporação e da estrutura física, enquanto o Grupo IMAS responderá pelos serviços assistenciais, pelo corpo clínico e pelos atendimentos.
A MontClass pretende abrir escritórios comerciais nesses mercados em 2027 para apresentar Santa Catarina a investidores e compradores estrangeiros. Nesta primeira etapa, o grupo não prevê obras no exterior.