Aposentadoria e salário mínimo: o brasileiro consegue comprar mais do que há 20 anos?

RESUMO ＋ Há 20 anos, em 2006, o salário mínimo era de R$ 350, o equivalente a R$ 1.030,01 em valores corrigidos pela inflação até 2026. Na época, a cesta básica em São Paulo consumia 50,57% do rendimento, contra 55,89% atualmente, quando o piso nacional é de R$ 1.621. A comparação mostra que, apesar da valorização real do salário mínimo nas últimas décadas, o ganho de poder de compra não foi acompanhado na mesma proporção pelo custo de vida. Agora, reeleito, Lula pretende manter a política de reajustes acima da inflação, mas especialistas alertam para o desafio de conciliar a preservação da renda dos aposentados com a sustentabilidade das contas públicas diante do envelhecimento da população.

A aposentadoria esteve no centro do debate nas eleições presidenciais de 2026. Desde a Constituição Federal de 1988, o piso do benefício previdenciário acompanha o salário mínimo, ou seja, os valores estão vinculados. Atualmente, um salário mínimo é de R$ 1.621. No ano passado, o valor era de R$ 1,518, ou seja, houve um aumento de 6,79%, acima da inflação daquele ano de 4,26%. Mas e como vai ficar agora?

Agora reeleito, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) propõe a manutenção da política de valorização real do salário-mínimo, garantindo reajustes acima da inflação e assegurando ganhos reais. Mas Natalie Verndl, professora da FEA-USP, alerta: “A discussão previdenciária permaneceu concentrada na preservação ou ampliação dos benefícios, sem o devido enfrentamento de sua sustentabilidade econômica e atuarial.”

Segundo ela, existe uma distância importante entre aquilo que é prometido, aquilo que a população compreende e aquilo que o orçamento público efetivamente comporta. “Preservar o poder de compra dos aposentados é fundamental, mas garantir que o sistema previdenciário continue capaz de financiar esses benefícios nas próximas décadas é igualmente importante.”

Como foi a valorização do salário mínimo no Lula 1, 2 e 3?

Os dois primeiros governos Lula (2003–2010) foram marcados por ganhos reais expressivos do salário mínimo. Segundo o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese), a valorização acumulada no período chegou a aproximadamente 53,7%, considerando os reajustes acima da inflação.

No primeiro mandato, os ganhos se concentraram principalmente em 2005 e 2006. Já no segundo, em 2007, foi estabelecida, em negociação com as centrais sindicais, uma política que combinava a reposição da inflação com o crescimento do PIB de dois anos antes. A fórmula foi incorporada à legislação em 2011, durante o governo Dilma Rousseff.

No terceiro mandato (2023–2026), Lula retomou a política de valorização, formalizada pela Lei nº 14.663/2023. A regra voltou a combinar inflação e crescimento econômico, mas passou a observar também os limites de despesas do arcabouço fiscal.

“Os reajustes superaram a inflação, contribuindo para recuperar o poder de compra dos trabalhadores e dos aposentados que recebiam o piso previdenciário”, diz Cássio Besarria, economista e professor da Universidade Federal da Paraíba (UFPB).

A valorização, porém, tem impacto sobre as contas públicas. Para Verndl, o desafio é conciliar o aumento da renda dos aposentados com a sustentabilidade do sistema. "O envelhecimento da população, a maior sobrevida e a menor proporção relativa de contribuintes impõem desafios ao financiamento de um regime predominantemente de repartição", afirma.

Parte do mercado critica a política de valorização justamente pelo aumento das despesas obrigatórias e pela pressão sobre o orçamento. Estimativas do Tesouro mostravam que, em 2024, para cada R$ 1 no salário-mínimo promovia um aumento de R$ 349,9 mi nas despesas. “Devido a isso, a reação de mercado tende a ser maior quando há indícios de fragilidade das contas públicas”, aponta Besarria.

O que dava para comprar com um salário mínimo há 20 anos?

Há 20 anos, em 2006, um trabalhador que recebia um salário mínimo de R$ 350 precisava comprometer, em média, 50,57% da renda para comprar uma cesta básica na cidade de São Paulo, que custava R$ 176,98. Em 2026, com o piso nacional em R$ 1.621 e a cesta básica a R$ 905,90, essa proporção subiu para 55,89%.

Na prática, isso significa que, apesar de o salário mínimo ter passado por uma valorização expressiva no período, o custo da alimentação avançou em ritmo suficiente para consumir uma parcela maior da renda. Em 2006, depois de comprar a cesta básica, restavam R$ 173,02, o equivalente a 49,43% do salário. Agora, sobram R$ 715,10, ou 44,11% do rendimento mensal.

A comparação mostra que o ganho real do salário mínimo não se traduz necessariamente em aumento contínuo do poder de compra em todas as categorias de consumo. Isso porque os preços dos alimentos podem subir acima da inflação média, reduzindo a capacidade de compra mesmo quando há reajustes reais no piso nacional.

"Embora o salário-mínimo tenha apresentado ganhos reais expressivos desde 2000, seu poder de compra especificamente em relação aos alimentos não evoluiu de maneira contínua", afirma Verndl. Segundo ela, a alta dos alimentos pode comprometer uma parcela crescente da renda das famílias, mesmo quando o salário mínimo registra valorização real pelo IPCA.

A análise também ajuda a entender por que o resultado do terceiro governo Lula fica em uma posição intermediária na comparação histórica. Segundo os cálculos de Besarria, entre 2003 e 2006, a cesta básica consumia, em média, 61,54% do salário mínimo. No segundo mandato (2007–2010), essa participação caiu para 51,44%. Já entre 2023 e 2026, chegou a 57,17%.

Para Besarria, os dados indicam que a política de valorização contribuiu para melhorar o poder aquisitivo de quem recebe o piso nacional, embora os resultados dependam também do comportamento dos preços. A comparação entre os períodos mostra que o segundo mandato de Lula teve o melhor desempenho em relação ao custo da alimentação.

Mas a cesta básica representa apenas uma parte do custo de vida. Despesas com moradia, transporte, educação e saúde também pesam no orçamento. Para os aposentados, a conta pode ser ainda mais apertada, já que medicamentos, consultas e tratamentos podem consumir uma parcela significativa da renda.

A dimensão desse desafio aparece nos cálculos do Dieese. Em setembro de 2026, o órgão estimou que uma família de quatro pessoas precisaria de aproximadamente R$ 7.750 mensais para custear suas necessidades básicas — quase cinco vezes o salário mínimo atual, de R$ 1.621. "Uma renda de qualidade não deve apenas acompanhar a inflação, mas permitir que as famílias preservem seu consumo, tenham alguma capacidade de poupança e consigam enfrentar despesas inesperadas sem comprometer sua subsistência", afirma Verndl.

Mas e a inflação? Quanto valeria o salário mínimo de antigamente hoje?

salario-minimo-brasil-2000-2026 (Ilustração gerada pelo ChatGPT/Reprodução)

É preciso ter cuidado ao comparar os valores nominais. Os R$ 350 recebidos por um trabalhador em 2006, por exemplo, não equivaleriam aos mesmos R$ 350 atualmente. Corrigido pela inflação acumulada até setembro de 2026, o salário mínimo daquele ano corresponderia a R$ 1.030,01 em valores atuais.

A mesma lógica vale para os anos anteriores. Em 2000, quando o piso nacional era de R$ 151, seu valor corrigido pelo IPCA seria de R$ 690,28 hoje. Em 2010, os R$ 510 equivaleriam a R$ 1.228,10. Já em 2016, o salário mínimo de R$ 880 corresponderia a R$ 1.418,08, enquanto os R$ 1.045 de 2020 representariam R$ 1.446,27.

A comparação ajuda a dimensionar a valorização real do salário mínimo ao longo das últimas décadas. Mesmo descontando a inflação, o piso nacional passou a representar uma renda maior, chegando a R$ 1.621 em 2026. Isso significa que houve ganho de poder de compra, embora, como mostram os dados da cesta básica, esse avanço não tenha sido necessariamente acompanhado na mesma proporção pelo custo de vida.