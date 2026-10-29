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Halloween ou Dia do Saci? Entenda a história por trás da disputa

A data foi criada pela Sociedade de Observadores de Saci de São Luiz do Paraitinga (SP) para manter as tradições populares vivas

Dia do Saci: festa em homenagem à figura folclórica busca rivalizar com Halloween desde 2003 (Coletivo de Empresas & Pessoas Físicas Amigos do Saci / Instagram/Reprodução)

Dia do Saci: festa em homenagem à figura folclórica busca rivalizar com Halloween desde 2003 (Coletivo de Empresas & Pessoas Físicas Amigos do Saci / Instagram/Reprodução)

Paloma Lazzaro
Paloma Lazzaro

Estagiária de jornalismo

Publicado em 29 de outubro de 2026 às 17h49.

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Neste sábado, 31, parte dos brasileiros se dividem entre quem comemora o Halloween e quem prestigia o Dia do Saci.

Apesar de ter intuito tradicionalista, a segunda opção é a mais recente entre as duas. Criada em 2003 pela Sociedade de Observadores de Saci (Sosaci) de São Luiz do Paraitinga, em São Paulo, a data busca ser um contraponto ao Halloween - ou “raloim”, como escrevem em seus manifestos.

O jornalista e geógrafo Mouzar Benedito, um dos criadores da Sosaci, disse que estava incomodado com a, nas suas palavras, "invasão cultural representada pelo Halloween no Brasil".

Os membros da Sociedade sugeriram a criação do Dia do Saci para vereadores locais. A sugestão fez sucesso e São Luiz do Paraitinga instituiu a data comemorativa já em 2003.

O caminho no legislativo

No mesmo ano, o deputado federal Aldo Rebelo (PCdoB - SP) propôs o projeto de lei federal nº 2 762 para oficializar a data comemorativa. O texto foi elaborado pelo deputado federal Chico Alencar, (PSOL - RJ) e pela vereadora de São José dos Campos Ângela Guadagnin (PT - SP).

O PL acabou sendo arquivado por dez anos na Câmara, até ser resgatado e aprovado em 2013,  oficializando o Dia do Saci no Brasil.

No estado de São Paulo, a jornada legislativa foi mais rápida.

A lei estadual nº 11.669 foi aprovada na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo em 2004 e já adicionou a data ao calendário estadual.

Comemorações do Dia do Saci

"Um espectro ronda a indústria da cultura. Como já ocorrera durante a I Guerra Mundial – quando os chamados 'povos civilizados' se matavam entre si nos campos da Europa, como lembra Monteiro Lobato em seu Inquérito, escrito em 1917 –, o espectro do Saci voltou para dar nó na crina das potências que invadem os outros países com uma 'indústria cultural' predadora e orquestrada", afirma no Manifesto do Saci de 2012 Mouzar Benedito, um dos fundadores da Sosaci e idealizador da campanha Saci Mascote da Copa do Mundo 2014.

As "potências que invadem os outros países", nesse caso, acabaram por vencer a batalha pelo gosto cultural no Brasil. Nos últimos dez anos, as festas de Halloween têm se multiplicado pelas capitais brasileiras e varejistas têm se adaptado à tendência.

Apesar da aparente derrota, o Dia do Saci nunca se propôs a ser hegemônico. Se o objetivo é fortalecer a cultura popular, ele teve sucesso São Luiz do Paraitinga.

Na cidade do interior de São Paulo, fundada em 1769 e destino turístico para entusiastas da história interiorana paulista, as comemorações em homenagem à figura folclórica ocupam toda a última semana de outubro.

Apresentações, feiras e atividades lúdicas ocupam o calendário cheio das festividades, oficializadas pela prefeitura do município.

Confira abaixo o calendário disponibilizado pela Sosaci:

Acompanhe tudo sobre:Halloween – Dia das Bruxas

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