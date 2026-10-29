As melhores músicas para entrar no clima do Halloween; confira a playlist

Halloween: bruxas, gatos pretos, doces, morcegos e paleta de cores laranja e preta são símbolos clássicos da data festiva (Facebook/Reprodução)
Estagiária de jornalismo
Publicado em 29 de outubro de 2026 às 17h54.
O Halloween finalmente chegou. Para entrar no clima do dia mais assustador do ano, a música pode criar a atmosfera certa para comemorar a data.
A EXAME separou recomendações de músicas para o Dia das Bruxas.
Na cultura pagã celta, o Samhain era um festival de transição entre outono e inverno, realizado próximo ao início de novembro. Boa parte dos historiadores acredita que a festa é precursora do Halloween.
Os celtas acreditavam que a barreira entre o mundo dos vivos e dos mortos fica mais frágil durante o festival, permitindo visitas de espíritos às casas das pessoas. Uma crença semelhante embasa o tradicional Dia de los Muertos mexicano, celebrado há cerca de três mil anos pelos povos mesoamericanos.
Com a expansão do catolicismo na Irlanda, a data continuou sendo comemorada, mas seu significado se transformou.
O 1º de novembro foi designado no século VIII, pelo Papa Gregório III, como o Dia de Todos os Santos, um momento para honrá-los. No contexto irlandês, a data coincidia com o Samhain e adquiriu elementos da festa pagã.
A noite anterior, o dia 31 de outubro, era conhecida como Véspera de Todos os Santos (All Hallows Eve). Com mudanças linguísticas, o nome se simplificou e ficou como Halloween.
Inicialmente, a tradição era praticada apenas em pequenos assentamentos católicos irlandeses. Depois, milhares de irlandeses migraram para a América do Norte no século XIX e popularizaram a comemoração no outro continente.