As melhores músicas para entrar no clima do Halloween; confira a playlist

O Halloween finalmente chegou. Para entrar no clima do dia mais assustador do ano, a música pode criar a atmosfera certa para comemorar a data.

A EXAME separou recomendações de músicas para o Dia das Bruxas.

Confira as indicações da EXAME abaixo:

Thriller, Billie Jean e Smooth Criminal, Michael Jackson

Bad Romance, Judas, Disease, Replay, Swine, Alejandro, Bloody Mary e Abracadabra, Lady Gaga

Disturbia e Monster, Rihanna

Somebody's Watching Me, Rockwell

Heads Will Roll, Yeah Yeah Yeahs

Going Under e Bring me to Life, Evanescence

Helena, The Ghost of You, The Sharpest Lives e Welcome to the Black Parade, My Chemical Romance

Piggy e Closer, Nine Inch Nails

Um Morto Muito Louco, Bonde do Tigrão

Tumbalacatumba e Bombando Brinque, Xuxa

Total Eclipse of the Heart, Bonnie Tyler

Rihannon e Edge of Seventeen, Stevie Nicks

Psycho Killer, Talking Heads

Feeling Good, Don't Let Me be Misunderstood e I Put a Spell on You, Nina Simone

Gods and Monsters, Blue Velvet, Honeymoon, Season of the Witch e Freak, Lana Del Rey

I Know the End, Kyoto e Halloween, Phoebe Bridgers

Goo Goo Muck, The Cramps

Origem do Halloween

Na cultura pagã celta, o Samhain era um festival de transição entre outono e inverno, realizado próximo ao início de novembro. Boa parte dos historiadores acredita que a festa é precursora do Halloween.

Os celtas acreditavam que a barreira entre o mundo dos vivos e dos mortos fica mais frágil durante o festival, permitindo visitas de espíritos às casas das pessoas. Uma crença semelhante embasa o tradicional Dia de los Muertos mexicano, celebrado há cerca de três mil anos pelos povos mesoamericanos.

Com a expansão do catolicismo na Irlanda, a data continuou sendo comemorada, mas seu significado se transformou.

O 1º de novembro foi designado no século VIII, pelo Papa Gregório III, como o Dia de Todos os Santos, um momento para honrá-los. No contexto irlandês, a data coincidia com o Samhain e adquiriu elementos da festa pagã.

A noite anterior, o dia 31 de outubro, era conhecida como Véspera de Todos os Santos (All Hallows Eve). Com mudanças linguísticas, o nome se simplificou e ficou como Halloween.

Inicialmente, a tradição era praticada apenas em pequenos assentamentos católicos irlandeses. Depois, milhares de irlandeses migraram para a América do Norte no século XIX e popularizaram a comemoração no outro continente.