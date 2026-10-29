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As melhores músicas para entrar no clima do Halloween; confira a playlist

A EXAME selecionou músicas que podem criar o clima certo para a data mais assustadora do ano

Halloween: bruxas, gatos pretos, doces, morcegos e paleta de cores laranja e preta são símbolos clássicos da data festiva (Facebook/Reprodução)

Halloween: bruxas, gatos pretos, doces, morcegos e paleta de cores laranja e preta são símbolos clássicos da data festiva (Facebook/Reprodução)

Paloma Lazzaro
Paloma Lazzaro

Estagiária de jornalismo

Publicado em 29 de outubro de 2026 às 17h54.

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O Halloween finalmente chegou. Para entrar no clima do dia mais assustador do ano, a música pode criar a atmosfera certa para comemorar a data.

A EXAME separou recomendações de músicas para o Dia das Bruxas.

Confira as indicações da EXAME abaixo:

  • ThrillerBillie Jean e Smooth Criminal, Michael Jackson
  • Bad Romance, Judas, Disease, Replay, Swine, Alejandro, Bloody Mary Abracadabra, Lady Gaga
  • Disturbia Monster, Rihanna
  • Somebody's Watching Me, Rockwell
  • Heads Will Roll, Yeah Yeah Yeahs
  • Going Under e Bring me to Life, Evanescence
  • Helena, The Ghost of You, The Sharpest Lives e Welcome to the Black Parade, My Chemical Romance
  • Piggy e Closer, Nine Inch Nails
  • Um Morto Muito Louco, Bonde do Tigrão
  • Tumbalacatumba e Bombando Brinque, Xuxa
  • Total Eclipse of the Heart, Bonnie Tyler
  • Rihannon e Edge of Seventeen, Stevie Nicks
  • Psycho Killer, Talking Heads
  • Feeling Good, Don't Let Me be Misunderstood e I Put a Spell on You, Nina Simone
  • Gods and Monsters, Blue Velvet, Honeymoon, Season of the Witch Freak, Lana Del Rey
  • I Know the End, Kyoto e Halloween, Phoebe Bridgers
  • Goo Goo Muck, The Cramps

Origem do Halloween

Na cultura pagã celta, o Samhain era um festival de transição entre outono e inverno, realizado próximo ao início de novembro. Boa parte dos historiadores acredita que a festa é precursora do Halloween.

Os celtas acreditavam que a barreira entre o mundo dos vivos e dos mortos fica mais frágil durante o festival, permitindo visitas de espíritos às casas das pessoas. Uma crença semelhante embasa o tradicional Dia de los Muertos mexicano, celebrado há cerca de três mil anos pelos povos mesoamericanos.

Com a expansão do catolicismo na Irlanda, a data continuou sendo comemorada, mas seu significado se transformou.

O 1º de novembro foi designado no século VIII, pelo Papa Gregório III, como o Dia de Todos os Santos, um momento para honrá-los. No contexto irlandês, a data coincidia com o Samhain e adquiriu elementos da festa pagã.

A noite anterior, o dia 31 de outubro, era conhecida como Véspera de Todos os Santos (All Hallows Eve). Com mudanças linguísticas, o nome se simplificou e ficou como Halloween.

Inicialmente, a tradição era praticada apenas em pequenos assentamentos católicos irlandeses. Depois, milhares de irlandeses migraram para a América do Norte no século XIX e popularizaram a comemoração no outro continente.

Acompanhe tudo sobre:Halloween – Dia das BruxasMúsica

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