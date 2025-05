Guitarrista do Led Zeppelin é processado por autor da icônica canção 'Dazed and Confused'

Jimmy Page, guitarrista do Led Zeppelin, está sendo processado na Justiça da Califórnia pelo compositor de "Dazed and Confused", uma das músicas mais emblemáticas da banda de rock britânica.

A icônica fusão de riffs de guitarra e percussão complexa resultou em uma das faixas mais notáveis do grupo, que se destacou como um dos mais influentes do rock nos anos 1970, segundo informações da AFP.

O dedilhado característico de Page e a voz aguda de Robert Plant nessa música, do álbum de estreia da banda, ajudaram a consolidar a identidade sonora do Led Zeppelin, uma combinação singular de blues e rock.

Embora "Dazed and Confused" tenha se tornado uma melodia distinta, a canção foi originalmente escrita por Jake Holmes, cantor folk, que a registrou em 1967, segundo a ação judicial apresentada na segunda-feira em Los Angeles.

O processo alega que Page e o produtor Warner Chappell desconsideraram um acordo feito em 2011 sobre a música ao veicularem gravações antigas sem autorização, pagamento ou créditos no novo documentário da Sony Pictures, "Becoming Led Zeppelin".

O processo menciona que o filme contém pelo menos duas apresentações de "Dazed and Confused", uma dos Yardbirds e outra do Led Zeppelin. No entanto, o documentário alega que a versão dos Yardbirds foi inteiramente de Page, enquanto a versão do Zeppelin, de acordo com o filme, foi "inspirada por" Holmes.

Page foi membro dos Yardbirds, que apresentaram uma versão da canção, de 1966 a 1968, antes de formar o Led Zeppelin ao lado de Plant, John Paul Jones e John Bonham.

"Dazed and Confused" foi incluída no álbum de estreia do Led Zeppelin, lançado em 1969.

Page e Holmes haviam resolvido uma disputa sobre os direitos autorais da música após uma ação judicial em 2010, também em Los Angeles. Os termos do acordo permanecem em sigilo, mas a nova ação de Holmes afirma que ele ainda tem direito a US$ 150.000 (aproximadamente R$ 858.000) devido ao uso indevido da canção pelos Yardbirds.

O processo afirma que desde 1968 os Yardbirds passaram a tocar publicamente a composição de Holmes. "Cada apresentação de 'Dazed and Confused' pelos Yardbirds é uma performance da composição de Holmes", diz o documento.

Esta não é a primeira vez que uma música do Led Zeppelin enfrenta disputas legais. "Stairway to Heaven", seu maior sucesso, foi alvo de um processo judicial longo movido pela banda californiana Spirit, que alegava que os famosos acordes iniciais da música foram copiados de seu trabalho. O caso quase foi levado à Suprema Corte dos Estados Unidos, mas foi resolvido favoravelmente ao Led Zeppelin em um tribunal da Califórnia.