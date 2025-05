Lady Gaga pediu pizza para os fãs no Rio? Na verdade, este humorista foi o responsável

Na última quarta-feira, 30, fãs de Lady Gaga que aguardavam ansiosos em frente ao Copacabana Palace, no Rio de Janeiro, foram surpreendidos com uma generosa entrega de pizzas.

Mas quem realmente esteve por trás desse gesto não foi a cantora, como muitos imaginaram — e Gaga pode ter servido um show daqueles, mas as pizzas foram servidas pelo humorista Diogo Defante, que estava hospedado no hotel.

O pedido, que envolveu mais de 70 pizzas, incluindo sabores como mussarela e marguerita, foi feito por Defante de forma anônima. Quando um funcionário saiu do hotel com as pizzas, ele não mencionou quem estava por trás do gesto, criando uma confusão entre os fãs, que rapidamente associaram a entrega à própria Lady Gaga.

A surpresa só foi revelada por Diogo Defante nesta terça-feira, 6, em um vídeo publicado em seu canal do YouTube. Em tom de brincadeira, ele confirmou que foi ele quem fez o pedido e, com humor, afirmou: "Foi a Lady Gaga, sim."