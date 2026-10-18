Mega-Sena acumula e prêmio estimado sobe para R$ 185 milhões; veja as dezenas

Os números sorteados do concurso 3.071 foram: 12, 22, 41, 45, 51 e 52 (Marcello Casal Jr/Agência Brasil)
Repórter
Publicado em 18 de outubro de 2026 às 17h19.
A Mega-Sena 3.071 acumulou neste domingo, 18, em São Paulo, e o prêmio principal do próximo sorteio está estimado em R$ 185 milhões. As dezenas sorteadas foram 12, 22, 41, 45, 51 e 52. O concurso 3.072 ocorrerá na terça-feira, 20, às 21h.
A Mega-Sena acumulou no concurso 3.071, sorteado neste domingo, 18, em São Paulo. Como nenhuma aposta acertou as seis dezenas, a estimativa para o prêmio principal do próximo sorteio é de R$ 185 milhões.Os números sorteados foram: 12, 22, 41, 45, 51 e 52.
Apesar de não haver ganhadores na faixa principal, 102 apostas acertaram cinco dezenas e receberão R$ 58.806 cada. Outras 7.381 apostas fizeram quatro acertos e terão direito a um prêmio de R$ 1.339 cada.
O concurso 3.072 está marcado para terça-feira, 20, às 21h. As apostas poderão ser registradas até as 20h, pelo horário de Brasília, nas casas lotéricas de todo o país, no site ou no aplicativo Loterias Caixa.
A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6. Também é possível participar por meio de bolões, que permitem dividir o valor das apostas entre vários participantes.
As cotas de bolões digitais podem ser adquiridas até as 20h30, exclusivamente pelo portal Loterias Online ou pelo aplicativo. Para apostas pela internet, o pagamento pode ser feito via Pix, cartão de crédito ou internet banking, para correntistas da Caixa. A participação é permitida apenas para maiores de 18 anos.
A Mega-Sena tem três sorteios por semana, realizados às terças-feiras, às quintas-feiras e aos domingos.
As probabilidades de acertar as seis dezenas variam conforme a quantidade de números escolhidos na aposta.
Em um jogo simples, com seis dezenas e custo de R$ 6, a chance de levar o prêmio principal é de uma em 50.063.860, segundo a Caixa.
No limite máximo de 20 dezenas, a aposta custa R$ 232.560. Nesse caso, a probabilidade de acertar os seis números passa a ser de uma em 1.292, de acordo com a instituição.
O procedimento para receber o prêmio da Mega-Sena depende do valor do prêmio e do canal utilizado para fazer a aposta.
Prêmios de até R$ 2.428 podem ser retirados em casas lotéricas credenciadas, mediante apresentação do bilhete impresso. Já os valores referentes a apostas feitas pela internet devem ser pagos nas agências bancárias da Caixa, independentemente do montante.
O resgate deve ser realizado pelo titular da aposta ou por um procurador, com a apresentação dos documentos de identificação exigidos e do comprovante da aposta.
Os ganhadores têm prazo de 90 dias, contados a partir da data do sorteio, para retirar o prêmio. Após esse período, o valor prescreve.
As dezenas sorteadas no concurso 3.071 foram 12, 22, 41, 45, 51 e 52. Nenhuma aposta acertou os seis números.
O prêmio principal do concurso 3.072 está estimado em R$ 185 milhões. O sorteio será realizado na terça-feira, 20, às 21h.
Ao todo, 102 apostas acertaram cinco dezenas e receberão R$ 58.806 cada. Outras 7.381 apostas fizeram a quadra e terão direito a R$ 1.339 cada.
As apostas poderão ser registradas até as 20h da terça-feira, 20, nas casas lotéricas, no site ou no aplicativo Loterias Caixa. As cotas de bolões digitais poderão ser compradas até as 20h30.
Em uma aposta simples de seis dezenas, a chance de acertar o prêmio principal é de uma em 50.063.860, segundo a Caixa. Em um jogo com 20 dezenas, a probabilidade passa a ser de uma em 1.292, de acordo com a instituição.
Os ganhadores têm 90 dias, contados a partir da data do sorteio, para retirar o prêmio. Após esse prazo, o valor prescreve.