Mega-Sena acumula e prêmio estimado sobe para R$ 185 milhões; veja as dezenas

RESUMO ＋ A Mega-Sena 3.071 acumulou neste domingo, 18, em São Paulo, e o prêmio principal do próximo sorteio está estimado em R$ 185 milhões. As dezenas sorteadas foram 12, 22, 41, 45, 51 e 52. O concurso 3.072 ocorrerá na terça-feira, 20, às 21h.

A Mega-Sena acumulou no concurso 3.071, sorteado neste domingo, 18, em São Paulo. Como nenhuma aposta acertou as seis dezenas, a estimativa para o prêmio principal do próximo sorteio é de R$ 185 milhões.

Os números sorteados foram: 12, 22, 41, 45, 51 e 52.

Apesar de não haver ganhadores na faixa principal, 102 apostas acertaram cinco dezenas e receberão R$ 58.806 cada. Outras 7.381 apostas fizeram quatro acertos e terão direito a um prêmio de R$ 1.339 cada.

Quando será o próximo sorteio da Mega-Sena?

O concurso 3.072 está marcado para terça-feira, 20, às 21h. As apostas poderão ser registradas até as 20h, pelo horário de Brasília, nas casas lotéricas de todo o país, no site ou no aplicativo Loterias Caixa.

A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6. Também é possível participar por meio de bolões, que permitem dividir o valor das apostas entre vários participantes.

As cotas de bolões digitais podem ser adquiridas até as 20h30, exclusivamente pelo portal Loterias Online ou pelo aplicativo. Para apostas pela internet, o pagamento pode ser feito via Pix, cartão de crédito ou internet banking, para correntistas da Caixa. A participação é permitida apenas para maiores de 18 anos.

A Mega-Sena tem três sorteios por semana, realizados às terças-feiras, às quintas-feiras e aos domingos.

Quais são as chances de ganhar na Mega-Sena?

As probabilidades de acertar as seis dezenas variam conforme a quantidade de números escolhidos na aposta.

Em um jogo simples, com seis dezenas e custo de R$ 6, a chance de levar o prêmio principal é de uma em 50.063.860, segundo a Caixa.

No limite máximo de 20 dezenas, a aposta custa R$ 232.560. Nesse caso, a probabilidade de acertar os seis números passa a ser de uma em 1.292, de acordo com a instituição.

Como resgatar o prêmio da Mega-Sena?

O procedimento para receber o prêmio da Mega-Sena depende do valor do prêmio e do canal utilizado para fazer a aposta.

Prêmios de até R$ 2.428 podem ser retirados em casas lotéricas credenciadas, mediante apresentação do bilhete impresso. Já os valores referentes a apostas feitas pela internet devem ser pagos nas agências bancárias da Caixa, independentemente do montante.

O resgate deve ser realizado pelo titular da aposta ou por um procurador, com a apresentação dos documentos de identificação exigidos e do comprovante da aposta.

Os ganhadores têm prazo de 90 dias, contados a partir da data do sorteio, para retirar o prêmio. Após esse período, o valor prescreve.