Grammy 2024: Billie Eilish, Olivia Rodrigo e Dua Lipa vão se apresentar no prêmio

O Grammy, considerado o maior prêmio da indústria musical americana, anunciou os primeiros artistas que se apresentarão na edição deste ano. Billie Eilish, Olivia Rodrigo e Dua Lipa subirão ao palco da Crypto.com Arena, no dia 4 de fevereiro.

Além de se apresentar no evento, as cantoras também concorrem em diversos prêmios. Olívia Rodrigo concorre em quatro categorias, incluindo melhor Álbum do ano com 'Guts' e canção do ano com 'Vampire'.

Billie Eilish também concorre em quatro categorias com 'What Was I Made For? como canção do Ano e performance do ano, além de melhor performance pop solo, com 'Never Felt So Alone', junto com produtor musical Labrinth.

Dua Lipa concorre a apenas na categoria canção do ano com 'Dance the Night'.

O Grammy 2024 ocorre no dia 4 de fevereiro na Arena Crypto.com, em Los Angeles, nos Estados Unidos. Este ano, a lista de indicados foi predominantemente feminina.

Um dos destaques neste ano é a cantora SZA, que aparece no topo com nove indicações. Além dela, a figurinha carimbada na premiação, Taylor Swift, aparece em segundo com cinco indicações.