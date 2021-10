Globo tira apresentador do Fantástico para assumir BBB; veja salário

Com a saída de Tiago Leifert, a Rede Globo deve fazer mudanças na sua grade e tirar um dos apresentadores do Fantástico para assumir o comando do Big Brother Brasil a partir do ano que vem. Tadeu Schmidt estará à frente do BBB, segundo informações do UOL. A emissora ainda não confirmou a informação. A expectativa é de que o anúncio seja feito no domingo, 10.

Leifert, de 41 anos, deixará a emissora após a apresentação do programa The Voice Brasil. Com a saída de Schmidt do Fantástico, Maria Julia Coutinho passará a apresentar o programa dominical. Em seu lugar no vespertino Jornal Hoje vai para a bancada César Tralli, de 50 anos, que também continuará na Globonews.

O comando do jornal paulistano SP1, atualmente apresentado por Tralli, vai mudar, mas ainda não há definição sobre um novo nome para ocupar a bancada.

Vale lembrar que o primeiro apresentador do BBB, Pedro Bial, também tinha passagem pelo Fantástico, assim como Schmidt.

Segundo informações do site Observatório da TV, Tadeu Schmidt terá salário de 1,5 milhão de reais ao mês na nova função. No entanto, o salário do apresentador pode chegar a triplicar com o reality show no ar. De acordo com o Metrópoles, em reportagem publicada em janeiro deste ano, o salário de Schdmit era de 200.000 reais ao mês.