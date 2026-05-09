Dia das Mães: 5 séries sobre mães e filhos para maratonar no fim de semana

As relações entre mães e filhos costumam render algumas das histórias mais intensas da televisão. Entre dramas familiares, comédias caóticas e conflitos geracionais, várias séries transformaram esses vínculos no coração de suas tramas.

Para quem procura algo para assistir no fim de semana de Dia das Mães, a lista abaixo reúne produções que exploram maternidade, afeto, proteção e também as dificuldades que surgem dentro de casa:

Gilmore Girls (Netflix e HBO Max)

Clássica dos anos 2000, a série acompanha Lorelai Gilmore e sua filha Rory em uma pequena cidade dos Estados Unidos. O grande destaque está na amizade entre as duas, marcada por diálogos rápidos, referências à cultura pop e conflitos que surgem conforme Rory cresce e tenta encontrar seu próprio caminho.

A produção mistura romance, humor e drama familiar de forma leve, mas também mostra as pressões que passam de geração em geração dentro da família Gilmore.

Maid (Netflix)

Inspirada em uma história real, a minissérie acompanha Alex, uma jovem mãe que tenta reconstruir a vida ao lado da filha depois de sair de um relacionamento abusivo.

A produção ficou conhecida pelo retrato cru da pobreza, da maternidade solo e do desgaste emocional vivido pela protagonista. Ao mesmo tempo, mostra o esforço constante de uma mãe para proteger a filha em meio ao caos.

This Is Us (Disney +)

A série acompanha diferentes fases da família Pearson ao longo das décadas. Entre os personagens centrais está Rebecca, mãe de Kevin, Kate e Randall, que enfrenta desafios emocionais, perdas e mudanças profundas ao longo da vida.

O sucesso da produção veio justamente pela maneira como trabalha memórias, traumas familiares e o impacto que pais e mães deixam nos filhos mesmo muitos anos depois.

Ginny & Georgia (Netflix)

Com um tom mais moderno e acelerado, a série acompanha Georgia e sua filha adolescente Ginny tentando começar uma nova vida em outra cidade.

A relação das duas alterna momentos de cumplicidade e tensão constante. Enquanto Georgia tenta esconder segredos do passado, Ginny começa a perceber que a mãe pode ser muito mais complicada do que imaginava.

Jane the Virgin (Globoplay e Paramount+)

Misturando humor, romance e referências às novelas latinas, a série acompanha Jane Villanueva e a relação próxima que mantém com sua mãe Xiomara e sua avó Alba.

Um dos pontos mais interessantes da produção é justamente o choque entre diferentes gerações de mulheres da mesma família, cada uma com visões completamente diferentes sobre amor, maternidade e independência.