Forza Horizon 5 é anunciado para PlayStation 5; veja data de lançamento do jogo

Forza Horizon 5 chegará ao PlayStation 5 ainda em 2025. Originalmente exclusivo para Xbox e PC, o game de corrida será lançado na plataforma da Sony no segundo trimestre deste ano.

O anúncio surpreendente foi feito pela Playground Games nesta quinta-feira, 30, que demonstrou entusiasmo com a novidade.

"Estamos empolgados em ver a comunidade de Forza Horizon 5 crescer com novos jogadores, e mal podemos esperar para ver a criatividade e habilidade desses novos criadores, construtores e pilotos irão trazer", diz o comunicado.

A versão de PS5 foi desenvolvida pela Panic Button em parceria com a Playground e contará com os mesmos conteúdos do Xbox, incluindo expansões e a nova atualização Horizon Realms, disponível para todas as plataformas.

Essa movimentação segue a tendência de exclusivos do Xbox chegando a outras plataformas, como ocorreu com Pentiment, Grounded, Sea of Thieves e Hi-Fi Rush em 2024, além de títulos como Indiana Jones e O Grande Círculo.

Lançado em 2021, Forza Horizon 5 é o título mais recente da franquia, amplamente aclamado e vencedor de três prêmios no The Game Awards.