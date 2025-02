Nintendo tem resultado abaixo das expectativas com lançamento de Switch 2 no radar

O mais recente balanço trimestral da Nintendo apresentou resultados mistos, com números que ficaram acima e abaixo das expectativas do mercado. Como consequência, a companhia revisou para baixo suas projeções de vendas do Switch, seu console de maior sucesso nos últimos anos.

No trimestre encerrado em dezembro, a empresa registrou uma receita de US$ 2,8 bilhões (R$ 16,4 bilhões), abaixo da expectativa de US$ 3,2 bilhões. O lucro líquido caiu 6% na comparação anual, totalizando US$ 830,4 milhões (R$ 4,8 bilhões), também abaixo da projeção de US$ 879,7 milhões.

E existe um fator estrutural pesando nas vendas: o Switch foi lançado em 2017 e, após oito anos no mercado, suas capacidades de hardware já estão ultrapassadas, reduzindo o interesse dos consumidores. Esse cenário, aliado ao anúncio oficial do Switch 2, que deve chegar em 2025, cria um ambiente favorável para a transição entre gerações de consoles.

Nintendo reduz projeções de vendas do Switch

A Nintendo vendeu 4,82 milhões de unidades do Switch no último trimestre. No acumulado do ano fiscal, o número chega a 9,54 milhões de unidades, mas representa uma queda expressiva de 30,6% em relação ao ano anterior.

Diante desse desempenho, a empresa reduziu sua projeção de vendas do console para 11 milhões de unidades no ano fiscal, ante os 12,5 milhões estimados anteriormente. O lucro líquido também foi revisado para US$ 1,7 bilhão (R$ 10,23 bilhões), abaixo da previsão inicial de US$ 1,9 bilhão.

O desafio do Switch 2

O Switch se consolidou como o segundo console mais vendido da história da Nintendo, com um total de 150,86 milhões de unidades comercializadas. No entanto, repetir esse sucesso com o Switch 2 será um grande desafio.

A força do Switch veio, principalmente, de sua grande base de 129 milhões de usuários anuais, sustentada por um fluxo constante de títulos de sucesso, como Pokémon, Zelda e Super Mario.

Para George Jijiashvili, analista sênior da Omdia, a Nintendo enfrenta um dilema estratégico: "O sucesso do Switch é uma faca de dois gumes", afirmou à CNBC. "Por um lado, a empresa tem uma base instalada forte para impulsionar o novo hardware, mas, por outro, superar o desempenho do Switch será uma tarefa difícil."

Outro desafio será convencer os jogadores a migrarem para o novo modelo, sem deixar de apoiar aqueles que permanecerem com o console atual. A Omdia estima que a Nintendo venderá 14,7 milhões de unidades do Switch 2 em 2025, um número promissor, mas distante do impacto inicial do Switch original.