Fórmula 1 é paralisada após capotamento na primeira curva; imagens são impressionantes

O Grande Prêmio de Fórmula 1 (F1) da Grã-Bretanha, no circuito de Silverstone, começou na manhã deste domingo, 3, e registrou um acidente impressionante logo na primeira curva, com o capotamento do chinês Guanyu Zhou e vários outros pilotos envolvidos.

Atingido pelos carros do francês Pierre Gasly, da Alpha Tauri, e de George Russell, da Mercedes, a Alfa Romeo de Zhou capotou, se arrastou por toda a primeira curva de cabeça para baixo, passou por cima da barreira de proteção e parou apenas na grade de proteção que separa a torcida da pista.

A gravidade do acidente, que teve reflexos em vários outros carros que seguiam logo atrás dos três envolvidos, fez a Federação Internacional de Automobilismo (FIA) colocar em prática seu novo protocolo de segurança, que impede a veiculação das imagens até que o estado de saúde dos pilotos seja confirmado. Assim, as imagens do acidente só foram ao ar após o atendimento médico inicial, ainda na pista de Silverstone.

As imagens do acidente impressionam, mas, segundo a organização do evento, nenhum dos pilotos envolvidos se feriu com gravidade.

O acidente assustador de Zhou pela câmera do piloto da Alfa Romeo

Zhou e Alex Albon, da Williams, que acabou atingindo o muro na confusão que se seguiu à colisão inicial, foram encaminhados ao centro médico do autódromo, ambos conscientes, para avaliação mais detalhada. Pouco depois, Albon foi levado à um hospital para continuidade dos exames.

As imagens também mostram a importância do "halo", equipamento de proteção que se tornou obrigatório em 2018. Trata-se de uma barra colocada acima do cockpit para proteger a cabeça do piloto. No caso do capotamento de Zhou neste domingo, é o "halo" que fica em contato com o asfalto enquanto o carro desliza da cabeça para baixo.

Um outro vídeo do acidente, captado pelo público e compartilhado nas redes sociais, dá dimensão da gravidade e da força do impacto - além do risco do carro de Guanyu Zhou atingir o público presente em Silverstone.

🚨⚠️ Acidente de Zhou Vídeo captado pelo público, o carro impulsionou na brita, passou a barreira e parou na grade. Por pouco um acidente muito pior 🤯

Após o acidente, a corrida foi imediatamente interrompida, com seu reinício apenas depois de uma hora de paralisação. Apesar das imagens impressionantes, nenhum piloto se feriu com gravidade, permitindo a continuidade da prova.

Com os carros da Ferrari e da Red Bull nas quatro primeiras colocações do grid de largada, o GP da Grã-Bretanha dá continuidade à disputa entre as duas equipes, que foi vista em todas as nove etapas anteriores da principal categoria do automobilismo mundial.