Fim dos feriados? Só há mais dois em dias úteis; saiba quais

Quem está na espera de um feriado para descansar até o fim do ano tem uma má notícia — em 2025, a maior parte das datas cairá em sábados e domingos até dezembro. Na verdade, só dois feriados cairão em dias úteis até o fim do ano: o Dia da Consciência Negra e o Natal.

Datas como o Dia da Independência (7 de setembro), Dia da Nossa Senhora da Aparecida (12 de outubro), Dia de Finados (2 de novembro) e Proclamação da República (15 de novembro) cairão, todos, em fins de semana.

Veja abaixo o calendário completo a partir de setembro:

Calendário de feriados nacionais do 2º semestre de 2025:

7 de setembro (domingo) – Independência do Brasil

– Independência do Brasil 12 de outubro (domingo) – Nossa Senhora Aparecida

– Nossa Senhora Aparecida 2 de novembro (domingo) – Finados

– Finados 15 de novembro (sábado) – Proclamação da República

– Proclamação da República 20 de novembro (quinta-feira) – Dia da Consciência Negra

– Dia da Consciência Negra 25 de dezembro (quinta-feira) – Natal

7 de setembro: Independência do Brasil

O dia 7 de setembro é considerado feriado nacional, de acordo com as leis nº 662, de 6 de abril de 1946, e nº 10.607, de 19 de dezembro de 2002. As atividades geralmente são suspensas nesta data desde 1949. Em 2025, o feriado cairá em um domingo. O 7 de setembro é um dia extremamente importante para a nossa história, marcando a independência do Brasil do domínio português.

12 de outubro: Dia de Nossa Senhora Aparecida

No dia 12 de outubro, é celebrado o Dia de Nossa Senhora Aparecida, uma data para lembrar da importância da que é considerada a padroeira do Brasil. A data foi estipulada durante a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) ocorrida em 1953. O Dia de Nossa Senhora Aparecida é considerado feriado nacional, segundo a Lei n. 6.802/1980, oficializada em 1980 pelo presidente João Batista Figueiredo. Em 2025, o feriado cairá em um domingo.

2 de novembro: Finados

O Dia de Finados é considerado feriado nacional em conformidade com a Portaria do Primeiro-Secretário nº 29, de 2021 do Senado Federal. Em 2025, a data será comemorada em um domingo, no dia 2 de novembro. A data é dedicada a lembrar e rezar pelos entes falecidos, e é marcada por celebrações religiosas em cemitérios e igrejas em todo o Brasil.

15 de novembro: Proclamação da República

No dia 15 de novembro, é celebrada a Proclamação da República do Brasil, um dos feriados nacionais do mês de novembro. A data comemora a mudança do regime monárquico para o republicano, com a deposição do imperador Dom Pedro II. A Proclamação da República ocorreu em 1889 e, em 2025, o feriado cairá em um sábado.

20 de novembro: Dia da Consciência Negra

No dia 20 de novembro, é comemorado o Dia da Consciência Negra, que desde 2023 é feriado nacional, conforme a sanção da lei 14.759 pelo presidente Lula. A data remonta o momento da morte de Zumbi dos Palmares, um dos principais representantes da resistência negra à escravidão no Brasil. Em 2025, o feriado será comemorado em uma quinta-feira.

25 de dezembro: Natal

O único feriado de dezembro é o Natal, no dia 25 de dezembro. Para as religiões cristãs, o Natal é o nascimento de Jesus Cristo, a figura central do Cristianismo. Em 2025, o Natal será em uma quinta-feira.

Datas comemorativas de 2025

Setembro

1 de setembro - Dia do profissional de educação física, Dia da bailarina e Dia do médico endocrinologista

Dia do profissional de educação física, Dia da bailarina e Dia do médico endocrinologista 2 de setembro - Dia do florista e Dia do repórter fotográfico

Dia do florista e Dia do repórter fotográfico 3 de setembro - Dia do biólogo, Dia do guarda civil e Dia das organizações populares

- 4 de setembro - Dia da promulgação da Lei Eusébio de Queirós e Dia mundial do taekwondo

5 de setembro - Dia da Amazônia, Aniversário da emancipação do Amazonas, Dia do irmão, Dia do oficial de farmácia do Brasil, Dia internacional da caridade, Dia da raça e Dia nacional de conscientização e divulgação da fibrose cística

- Dia da Amazônia, Aniversário da emancipação do Amazonas, Dia do irmão, Dia do oficial de farmácia do Brasil, Dia internacional da caridade, Dia da raça e Dia nacional de conscientização e divulgação da fibrose cística 7 de setembro - Dia da independência do Brasil (feriado nacional)

8 de setembro - Dia mundial da alfabetização, Aniversário de Vitória (ES), Aniversário de São Luís (MA), Dia nacional de luta por medicamento, Dia mundial da fisioterapia e Dia mundial da fibrose cística

- Dia mundial da alfabetização, Aniversário de Vitória (ES), Aniversário de São Luís (MA), Dia nacional de luta por medicamento, Dia mundial da fisioterapia e Dia mundial da fibrose cística 9 de setembro - Dia do administrador, Dia do médico veterinário, Dia do cachorro-quente e Dia da velocidade

- Dia do administrador, Dia do médico veterinário, Dia do cachorro-quente e Dia da velocidade 10 de setembro - Dia mundial de prevenção ao suicídio e Dia do gordo

- Dia mundial de prevenção ao suicídio e Dia do gordo 11 de setembro - Dia nacional do Cerrado e Dia do árbitro esportivo

- Dia nacional do Cerrado e Dia do árbitro esportivo 12 de setembro - Dia nacional da recreação, Dia internacional da cooperação sul-sul, Dia do operador de rastreamento e Dia do médico urologista

- Dia nacional da recreação, Dia internacional da cooperação sul-sul, Dia do operador de rastreamento e Dia do médico urologista 13 de setembro - Dia do programador (data móvel: comemorado no dia 13 de setembro, ou 12 nos anos bissextos), Dia do agrônomo, Dia mundial da sepse, Dia nacional de luta dos acidentados por fontes radioativas e Dia nacional da cachaça

- Dia do programador (data móvel: comemorado no dia 13 de setembro, ou 12 nos anos bissextos), Dia do agrônomo, Dia mundial da sepse, Dia nacional de luta dos acidentados por fontes radioativas e Dia nacional da cachaça 14 de setembro - Dia do frevo e Dia da cruz

- Dia do frevo e Dia da cruz 15 de setembro - Dia do musicoterapeuta, Dia do cliente, Dia internacional da democracia e Dia mundial de conscientização sobre linfomas

- Dia do musicoterapeuta, Dia do cliente, Dia internacional da democracia e Dia mundial de conscientização sobre linfomas 16 de setembro - Dia internacional para a preservação da camada de ozônio, Dia do caminhoneiro, Dia nacional de combate e prevenção à trombose, Aniversário da Emancipação de Alagoas

- Dia internacional para a preservação da camada de ozônio, Dia do caminhoneiro, Dia nacional de combate e prevenção à trombose, Aniversário da Emancipação de Alagoas 17 de setembro - Dia da compreensão mundial, Dia nacional do transportador rodoviário de carga e Dia mundial da segurança do paciente

- Dia da compreensão mundial, Dia nacional do transportador rodoviário de carga e Dia mundial da segurança do paciente 18 de setembro - Dia dos símbolos nacionais, Dia oficial da televisão e Dia nacional de conscientização e incentivo ao diagnóstico precoce do retinoblastoma

- Dia dos símbolos nacionais, Dia oficial da televisão e Dia nacional de conscientização e incentivo ao diagnóstico precoce do retinoblastoma 19 de setembro - Dia nacional do teatro, Dia do ortopedista, Dia do comprador, Dia internacional de atenção aos acidentes ofídicos, Dia nacional do educador social e Dia mundial pela limpeza da água

- Dia nacional do teatro, Dia do ortopedista, Dia do comprador, Dia internacional de atenção aos acidentes ofídicos, Dia nacional do educador social e Dia mundial pela limpeza da água 20 de setembro - Revolução Farroupilha (Dia do gaúcho), Dia do engenheiro químico, Dia do funcionário municipal e Dia do baterista

- Revolução Farroupilha (Dia do gaúcho), Dia do engenheiro químico, Dia do funcionário municipal e Dia do baterista 21 de setembro - Dia da árvore, Dia nacional de luta da pessoa com deficiência, Dia mundial da doença de Alzheimer, Dia internacional da paz, Dia do adolescente, Dia do fazendeiro, Dia dos tios e Dia mundial do doador de medula óssea (data móvel: comemorado no 3.º sábado de setembro)

- Dia da árvore, Dia nacional de luta da pessoa com deficiência, Dia mundial da doença de Alzheimer, Dia internacional da paz, Dia do adolescente, Dia do fazendeiro, Dia dos tios e Dia mundial do doador de medula óssea (data móvel: comemorado no 3.º sábado de setembro) 22 de setembro - Início da primavera/Equinócio de primavera (data móvel: comemorado no dia 22 ou 23 de setembro), Dia do contador, Dia mundial sem carro, Dia nacional do atleta paralímpico, Dia da juventude do Brasil, Dia nacional da saúde de adolescentes e jovens, Dia nacional de defesa da fauna, Dia mundial da leucemia mieloide crônica e Dia da banana

- Início da primavera/Equinócio de primavera (data móvel: comemorado no dia 22 ou 23 de setembro), Dia do contador, Dia mundial sem carro, Dia nacional do atleta paralímpico, Dia da juventude do Brasil, Dia nacional da saúde de adolescentes e jovens, Dia nacional de defesa da fauna, Dia mundial da leucemia mieloide crônica e Dia da banana 23 de setembro - Dia dos filhos, Dia internacional das línguas de sinais, Dia internacional contra a exploração sexual e o tráfico de mulheres e crianças, Dia nacional dos profissionais de nível técnico, Dia do técnico industrial, Dia do técnico em edificações, Dia do sorvete, Dia de combate ao estresse e Dia do soldador

- Dia dos filhos, Dia internacional das línguas de sinais, Dia internacional contra a exploração sexual e o tráfico de mulheres e crianças, Dia nacional dos profissionais de nível técnico, Dia do técnico industrial, Dia do técnico em edificações, Dia do sorvete, Dia de combate ao estresse e Dia do soldador 24 de setembro - Dia do coração, Dia do mototaxista (SP) e Dia de Yom Kipur (em 2023, tem início ao pôr do sol do dia 24 e termina ao entardecer do dia 25)

- Dia do coração, Dia do mototaxista (SP) e Dia de Yom Kipur (em 2023, tem início ao pôr do sol do dia 24 e termina ao entardecer do dia 25) 25 de setembro - Dia nacional do trânsito, Dia internacional do farmacêutico, Dia do rádio e da radiofusão e Dia marítimo mundial (data móvel: comemorado na última semana de setembro)

- Dia nacional do trânsito, Dia internacional do farmacêutico, Dia do rádio e da radiofusão e Dia marítimo mundial (data móvel: comemorado na última semana de setembro) 26 de setembro - Dia ;nacional dos surdos, Dia internacional para a eliminação total das armas nucleares, Dia interamericano das relações públicas e Dia dos primos

- Dia ;nacional dos surdos, Dia internacional para a eliminação total das armas nucleares, Dia interamericano das relações públicas e Dia dos primos 27 de setembro - Dia nacional de doação de órgãos e tecidos, Dia mundial do turismo, Dia nacional do turismólogo e dos profissionais do turismo, Dia nacional dos vicentinos, Dia do hidrógrafo e Dia do encanador

- Dia nacional de doação de órgãos e tecidos, Dia mundial do turismo, Dia nacional do turismólogo e dos profissionais do turismo, Dia nacional dos vicentinos, Dia do hidrógrafo e Dia do encanador 28 de setembro - Dia mundial de luta contra a raiva, Dia internacional do acesso universal à informação, Dia do Hidrógrafo

- Dia mundial de luta contra a raiva, Dia internacional do acesso universal à informação, Dia do Hidrógrafo 29 de setembro - Dia mundial do petróleo, Dia internacional de conscientização sobre perda e desperdício de alimentos, Dia mundial do coração e Dia do anunciante

- Dia mundial do petróleo, Dia internacional de conscientização sobre perda e desperdício de alimentos, Dia mundial do coração e Dia do anunciante 30 de setembro - Dia da secretária, Dia nacional do jornaleiro, Dia mundial do tradutor e Dia internacional da tradução

Outubro

01 de outubro – Dia Internacional da Música

01 de outubro – Dia do Idoso

03 de outubro – Dia Mundial do Dentista

03 de outubro — Dia da Abelha

04 de outubro — Dia da Natureza

09 de outubro – Dia do Atletismo

09 de outubro – Dia do Correio

11 de outubro – Fundação do Mato Grosso do Sul

12 de outubro – Dia de Nossa Senhora Aparecida (feriado nacional)

13 de outubro — Dia Nacional do Fisioterapeuta e do Terapeuta Ocupacional

15 de outubro - Dia do Professor

16 de outubro - Dia Mundial da Alimentação

17 de outubro - Dia Nacional da Vacinação

18 de outubro — Dia do Médico

23 de outubro – Dia da Força Aérea Brasileira

24 de outubro - Dia da ONU

25 de outubro – Dia internacional contra a exploração da mulher

29 de outubro - Dia Nacional do Livro

28 de outubro - Dia do Servidor Público

31 de outubro – Dia Nacional da Poesia

Novembro

02 de Novembro - Finados (feriado nacional)

14 de Novembro - Dia do Bandeirante

14 de Novembro - Dia mundial da Alfabetização

15 de Novembro - Proclamação da Republica (feriado nacional)

19 de Novembro - Dia da Bandeira

20 de Novembro - Dia da Consciência Negra (feriado nacional)

27 de Novembro - Dia Nacional do Combate ao Câncer

Dezembro