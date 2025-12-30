Fim de uma era: Nickelodeon encerra atividades no Brasil

A Nickelodeon, um dos canais infantis mais icônicos da televisão por assinatura no Brasil, chegou ao fim após quase três décadas no ar.

A programação da emissora foi interrompida hoje, 30 de dezembro, data em que o canal deixou de ser transmitido na para clientes da Claro.

Queda de audiência

Nos últimos anos, a audiência do canal havia diminuído, reflexo da queda no número de assinantes de televisão tradicional e da migração dos espectadores para serviços de streaming. A decisão foi parte de uma estratégia global da empresa para concentrar seus conteúdos nas plataformas digitais Paramount+ e Pluto TV.

A transmissão foi cortada no meio de um episódio de Bob Esponja, um dos desenhos mais representativos da programação da Nick e que marcou gerações de crianças e adolescentes no Brasil. A cena viralizou nas redes sociais, simbolizando o fim de uma era para muitos fãs que cresceram acompanhando as aventuras do personagem e de outras séries.

A saída da Nickelodeon do cenário da TV por assinatura nacional faz parte de um movimento maior promovido pela Paramount Skydance. Além da Nick, outros cinco canais do grupo, entre eles Nick Jr., MTV, Comedy Central, Paramount Network e MTV Live, sairão do ar no dia 31 de dezembro, véspera de ano novo.

A empresa justificou a medida apontando os altos custos operacionais, a queda de receita com publicidade e a crise enfrentada pelo modelo tradicional de TV paga no país. A partir de 2026, os conteúdos desses canais estarão disponíveis apenas por meio de serviços de streaming.

A 'Nick' no Brasil

Lançada no Brasil em 1996, a Nickelodeon deixou um legado significativo na cultura pop local. Por quase 30 anos, o canal apresentou atrações que marcaram diferentes gerações, como séries teen e desenhos animados que se tornaram parte da infância de muitos brasileiros, como Bob Esponja, iCarly, Kenan & Kel, Drake & Josh, entre muitos outros.

A transição completa da Nickelodeon para o consumo via streaming reflete mudanças mais amplas no modo como conteúdos audiovisuais são produzidos e distribuídos globalmente, e simboliza também o encerramento de um capítulo importante da televisão por assinatura no país.