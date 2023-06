Festa Junina em SP 2023: confira datas e locais das melhores quermesses da cidade

O período de Festas Juninas de 2023 em São Paulo já começou com diversos eventos pela cidade. Nas próximas semanas, muitas celebrações ocorrerão em diferentes regiões, com shows, quadrilhas, brincadeiras e muitas comidas típicas deste período do ano.

Realizado majoritariamente nas igrejas, as tradicionais festas de São João ocorrem geralmente nas ruas. Em alguns locais, acontecem programações com shows de cantores famosos, totalmente gratuitos.

Confira as melhores Festas Juninas na cidade de São Paulo

Festa Junina São João de Nóis Tudim Realizado no Centro de Tradições Nordestinas (CTN), além das comidas, vai ter quadrilha profissional e infantil, shows e aulas de dança. O horário de funcionamento é das 11h às 4h. O São João de Nóis Tudim é gratuito. Para o show de sexta, os ingressos custam a partir de R$ 90. Mais informações no site. Data: 3/06 à 30/07 - 11h às 4h

3/06 à 30/07 - 11h às 4h Local: Centro de Tradições Nordestinas (CTN): R. Jacofer, 615 - Limao Festa Junina de São Gennaro Em todos os dias de junho a paróquia realiza uma quermesse com comidas típicas, música ao vivo e quadrilha. A entrada é de graça. Data : Todos os dias de Junho

: Todos os dias de Junho Local: Rua San Gennaro, 214, Mooca, São Paulo. Festa Junina VegNice A maior festa junina vegana do Brasil será realizada nos quatro domingos de junho a partir das 12h. Clássicos como quentão e vinho quente, bolinho caipira, estarão presentes, além de opções veganas de hambúrgueres, hot dog e pizzas. Data: Quatro domingos de Junho (4,11,18,25) - a partir da 12h

Quatro domingos de Junho (4,11,18,25) - a partir da 12h Local: Rua Taguá, 304, Liberdade. Festa Junina Quermesse do Calvário A festa acontece todos os finais de semana de junho até 2 de julho, em Pinheiros. O ingresso custa R$ 25 para adultos, R$ 10 para idosos com mais de 60 anos e é de graça para crianças até 10 anos ou idosos com mais de 80, além de incluir um "vale bingo". O evento é realizado na Rua Cardeal Arcoverde, 950. Data: Todos os finais de semana de junho até 2 de julho

Todos os finais de semana de junho até 2 de julho Local: Rua Cardeal Arcoverde, 950 Festa Junina de São João de São Paulo A partir das 10h, no Parque Villa Lobos, uma festa junina completa com shows, quadrilhas, comidas, feira e brincadeiras típicas. O evento realizado nos dias 3 e 4 de junho é gratuito. Mais informações no site. Data: dias 3 e 4 de junho - a partir das 10h

dias 3 e 4 de junho - a partir das 10h Local: Parque Villa Lobos Festa Junina do Arraia do Divino Na Bela Vista, é realizado nos dias 3, 4, 9, 10, 11, 17 e 18 de junho. O evento começa às 17h, exceto pelo dia 11, que terá início às 14h. Data: dias 3, 4, 9, 10, 11, 17 e 18 de junho - a partir das 17h

dias 3, 4, 9, 10, 11, 17 e 18 de junho - a partir das 17h Local: Rua Frei Caneca, 1.047 Festa Junina do Arraiá da Padroeira Caldo verde, vaca atolada, vinho-quente, churrasco, pescaria e bingo - essas são algumas das atrações da quermesse realizada no Ipiranga Data: 3, 4, 10, 11, 17, 18, 24 e 25 de junho - a partir das 17h

3, 4, 10, 11, 17, 18, 24 e 25 de junho - a partir das 17h Local: Rua Labaut, 781.

Festa Junina da Paróquia Vila Madalena No bairro mais boêmio de SP, a festa junina começa no dia 8, a partir das 18h, com música ao vivo, bingo e muita comida. O evento é realizado na Rua Girassol, 795, e é gratuito. Data: Dia 8/6 - a partir das 18h

Dia 8/6 - a partir das 18h Local: Rua Girassol, 795 Festa Junina - Arraiá junino e Festa do Morango Realizado no Parque da Água Branca a festa contará com: quadrilha, música ao vivo, espaço para dançar, cama elástica, tiro ao alvo e um pavilhão recheado com pamonha, pinhão, paçoca, torresmo de rolo, galinhada, caldos, taças recheadas de morango, espetos, tortas, merengue, vinho quente de morango, caixas de fruta, entre outros. Data: Todos os dias até 11 de junho - 10h às 19h

Todos os dias até 11 de junho - 10h às 19h Local: Av. Francisco Matarazzo, 455

Festa Junina do Memorial da América Latina Dois dias de muita gastronomia na Barra Funda: a Festa Junina Art Shine com várias comidas típicas da época, como quitutes, canjica, milho e pamonha, começa às 11h e vai até as 21h. Também terão shows. Saiba mais no site. Data: 17 e 18 de junho

17 e 18 de junho Local: Rua Taguá, 304, Liberdade. Festa Junina do Arraiá do Burle Marx A festa junina no parque começa às 10h e vai até as 19h, realizada nos dias 17 e 18 de junho. A entrada é gratuita. O Parque Burle Marx fica na Avenida Dona Helena Pereira de Moraes, 200. Data: 17 e 18 de junho

17 e 18 de junho Local: Avenida Dona Helena Pereira de Moraes, 200 Festa Junina da Consolação Depois de três anos sem se reunir, a tradicional festa será realizada presencialmente na Rua da Consolação, 585, nos dias 17, 18, 24 e 25 com entrada gratuita. Data: 17, 18, 24 e 25 de Junho

17, 18, 24 e 25 de Junho Local: Rua da Consolação, 585

Festa junina do Arraiá de Barueri

11 dias com um programação para além das comemorações juninas: Barueri recebe artistas consagrados dos gêneros sertanejo, pagode e forró entre eles, Elba Ramalho, Alceu Valença, Edson e Hudson, Paula Fernandes e Lucas Lucco. Os shows começam às 20h, mas o local abre para a festa junina às 18h.