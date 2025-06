Agenda cultural em São Paulo: festa junina, shows e festivais para o fim de semana

Neste final de semana em São Paulo, a programação cultural terá shows de música, com o Festival Turá no Parque Ibirapuera e festa junina na Pinacoteca de São Paulo, e comemoração ao Mês do Orgulho LGBTQIAPN+ na Cinemateca Brasileira. Confira.

Música

Festival Turá

Em sua quarta edição com uma programação 100% nacional, o Festival Turá acontece nos dias 28 e 29 de junho no Parque Ibirapuera. Serão mais de 16 shows com cantores e bandas como Gloria Groove, Seu Jorge, Raça Negra, Só Pra Contrariar, Samuel Rosa, Gabriel o Pensador, Lenine, Bonde do Tigrão, Saulo, Luiz Caldas, Criolo, Leci Brandão e Spok Frevo Orquestra.

Serviço: Festival Turá. Auditório Ibirapuera — Av. Pedro Álvares Cabral, 0 — Ibirapuera, São Paulo. Dias 28 e 29 de junho a partir das 14h. Ingressos a partir de 330 reais, ingresso social 416 reais.

Paulinho da Viola

No sábado, 28, o sambista Paulinho da Viola subirá ao palco do Espaço Unimed com seu espetáculo “Quando o Samba Chama".

Serviço: Espaço Unimed. Rua Tagipuru, 795, Barra Funda – São Paulo. Abertura: 20h, início do show 21h30. Ingressos a partir de 90 reais.

Festa Junina no Museu

Pinacoteca: festa junina no museu no fim de semana (Divulgação/Divulgação)

A Pinacoteca de São Paulo realiza a segunda edição de sua festa junina no edifício Pinacoteca Contemporânea. Dando fôlego à programação cultural do museu, a Pina Junina acontece no domingo, 29, das 13h às 20h. O evento é gratuito.

Este ano a festa contará com o set da DJ Evelyn Cristina, das 13h às 16h, apresentação de forró com o Trio Mana Flor, das 16h às 17h, e o projeto Som na Rural, das 17h às 19h30. O projeto leva música e performances de forma itinerante para diversas cidades há 15 anos e se tornou patrimônio imaterial de Pernambuco em 2024, fazendo sua última parada na Pina Junina após circular por diversos espaços culturais na cidade de São Paulo.

A praça de alimentação, com comidas e bebidas típicas, ficará por conta do projeto Pão do Povo da Rua. Às 15h acontece o bingo.

Serviço: Pina Junina. Dia 29/06, domingo, das 13h às 20h. Evento gratuito. Local: Edifício Pinacoteca Contemporânea – Praça do museu.

Filmes

Cinemateca Brasileira: comemoração ao Mês do Orgulho LGBTQIAPN+ (Cinemateca Brasileira/Divulgação)

No domingo, 29, a MUBI realiza a segunda edição do evento em comemoração ao Mês do Orgulho LGBTQIAPN+, este ano destacando filmes da coleção especial Esta Não É Uma História Sobre Sair do Armário, em parceria com a Cinemateca Brasileira. A programação gratuita e ao ar livre propõe um mergulho no cinema queer com duas exibições especiais, performances drag e DJs lendárias.

O evento exibe dois marcos do novo cinema queer dos anos 1990: The Living End (de Gregg Araki), às 19h30; e The Watermelon Woman (de Cheryl Dunye), às 22h.

Antes das sessões, a partir das 18h, acontece o set de abertura com o coletivo De Polainas (Corvina e Adriana Recchi), DJs que marcaram os anos 1990 nas pistas brasileiras. Às 21h, o som fica por conta de Kenya 20hz, referência na cena afro-eletrônica de São Paulo, acompanhada por uma performance da veterana Márcia Pantera. As mestres de cerimônia Alexia Twister e Thelores também vão protagonizar números performáticos.

Serviço: Cinemateca Brasileira. Largo Senador Raul Cardoso, 207 - Vila Clementino, São Paulo - SP. Entrada gratuita – Sujeito à lotação da área externa.