Feriados em outubro de 2024: confira o calendário das datas comemorativas do mês

O mês de outubro possui um feriado nacional, em razão do Dia de Nossa Senhora Aparecida, que vai cair em um sábado. No entanto, o período também terá dois pontos facultativos: o Dia do Professor e o Dia do Servidor Público.

O mês também é marcado por celebrações típicas como o Dia das Crianças e o Halloween, com festas inspiradas nas festividades de horror e fantasia dos Estados Unidos. Veja a seguir mais informações sobre o calendário de outubro:

Dia 12 de outubro é feriado obrigatório?

O Dia da Independência, comemorado no dia 7 de setembro, é considerado um feriado nacional em todo território nacional. No entanto, neste ano a data cairá em um sábado.

Quais são as datas comemorativas de outubro?

1 de outubro : Dia Internacional da Música e Dia do Idoso

: Dia Internacional da Música e Dia do Idoso 3 de outubro : Dia Mundial do Dentista

: Dia Mundial do Dentista 4 de outubro : Dia da Natureza

: Dia da Natureza 9 de outubro : Dia do Atletismo

: Dia do Atletismo 11 de outubro : Fundação do Mato Grosso do Sul

: Fundação do Mato Grosso do Sul 12 de outubro : Dia das Crianças e Dia de Nossa Senhora Aparecida (feriado)

: Dia das Crianças e Dia de Nossa Senhora Aparecida (feriado) 13 de outubro : Dia Nacional do Fisioterapeuta e do Terapeuta Ocupacional

: Dia Nacional do Fisioterapeuta e do Terapeuta Ocupacional 15 de outubro : Dia do Professor

: Dia do Professor 16 de outubro : Dia Mundial da Alimentação

: Dia Mundial da Alimentação 17 de outubro : Dia Nacional da Vacinação

: Dia Nacional da Vacinação 18 de outubro : Dia do Médico

: Dia do Médico 23 de outubro : Dia da Força Aérea Brasileira

: Dia da Força Aérea Brasileira 24 de outubro : Dia da ONU

: Dia da ONU 25 de outubro : Dia internacional contra a exploração da mulher

: Dia internacional contra a exploração da mulher 29 de outubro : Dia Nacional do Livro

: Dia Nacional do Livro 28 de outubro : Dia do Servidor Público

: Dia do Servidor Público 31 de outubro: Dia Nacional da Poesia

Quais serão os próximos feriados de 2024?

12 de outubro: Nossa Senhora Aparecida (sábado);

2 de novembro: Finados (sábado);

15 de novembro: Proclamação da República (sexta-feira);

20 de Novembro: Consciência Negra (quarta-feira);

25 de dezembro: Natal (quarta-feira).