Fã de Taylor Swift será indenizada por adiamento de show no Nilton Santos; entenda

A Time For Fun (T4F), empresa responsável pela organização dos shows da Taylor Swift no Brasil em 2023, terá que pagar indenização de R$ 6 mil a uma fã da cantora, que iria assistir ao show cancelado do dia 18 de novembro, no Estádio Nilton Santos. A informação foi confirmada pelo colunista Ancelmo Gois, da Globo.

Segundo o jornalista, a autora da ação, Melissa Vieira Schutte, afirma que teve prejuízos financeiros em decorrência do cancelamento, pois teve gastos com figurino, acessórios, alimentação e transporte.

A fã ainda afirmou que passou horas no calor para esperar o show começar e que, faltando menos de duas horas para o início, a T4F anunciou o cancelamento, devido a altas temperaturas no local.

Um dia antes, Ana Clara Benevides havia morrido em decorrência do calor excessivo no estádio e falta de estrutura da empresa no local. A decisão foi promulgada pelo 15º Juizado Especial Cível da Regional de Madureira.

Calor excessivo e cancelamento

Devido à onda de calor no Rio de Janeiro no período, a T4F decidiu por cancelar a segunda apresentação de Taylor no Estádio Nilton Santos. No dia 17 de novembro, primeiro show da artista na "The Eras Tour" no Brasil, uma jovem morreu por parada cardiorrespiratória, motivada por desidratação por causa do calor. A vítima, Ana Benevides, de 23 anos, era estudante do curso de Psicologia da Universidade Federal de Rondonópolis (UFR), no Mato Grosso.

"Eu estou escrevendo do meu camarim no estádio. A decisão de adiar o show de hoje foi tomada por causa das temperaturas extremas no Rio de Janeiro. A segurança e bem-estar dos meus fãs, colegas e equipe precisam e sempre vão vir em primeiro lugar", disse a cantora nas redes sociais.

A primeira apresentação de Taylor Swift no Brasil foi marcada por mais de mil desmaios por causa do calor, segundo o Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro. O acesso à água estava dificultado no local.