Evanescence no Brasil: venda dos ingressos começa hoje; veja como comprar

A banda Evanescense, liderada pela cantora Amy Lee, se apresentará no Brasil ainda em 2023. A venda geral dos ingressos começa nesta sexta-feira, 16, a partir das 11h.

Serão, ao todo, quatro shows em Curitiba, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Recife. Eles se apresentam nos dias 19, 23, 25 e 28 de outubro e também farão apresentações no México e na Argentina, como parte de uma turnê sul-americana. De acordo com o site oficial das vendas dos ingressos, Eventim, a banda ainda anunciará apresentações em São Paulo.

Em 2022, a música “Bring Me To Life”, lançada em 2003, voltou a liderar entre as mais ouvidas do streaming - graças à impulsionamento no TikTok. Hoje, o videoclipe da faixa contabiliza 1,1 bilhões de views no YouTube. Vencedor de dois Grammy, o Evanescence prepara para o público brasileiro um setlist com músicas de diferentes momentos da carreira.

Onde comprar os ingressos para Evanescence no Brasil?

As vendas do show do Evanescence no Brasil abrem nesta sexta-feira, 16, à partir das 11h — tanto no site oficial da Eventim quanto nas bilheterias físicas. A compra é restrita a quatro ingresso por CPF, e tem classificação etária de 16 anos. Adolescentes e crianças abaixo dessa idade poderão entrar somente acompanhados dos pais ou do responsável legal. Não é permitida a entrada de crianças abaixo dos cinco anos.

Veja o valor dos ingressos do show do Evanescence no Brasil

Curitiba

Pista Premium: R$270 (meia) | R$540 (inteira)

Pista: R$170(meia) | R$340 (inteira)

Mezanino: R$210 (meia) | R$420 (inteira)

VIP 1 – Evanescence Soundcheck Package: R$1.763,00 (meia)* | R$2.033,00 (inteira) – *Valor do Ingresso de Pista Premium + serviço.

VIP 2 – Evanescence Early Entry Package: R$1.005,00 (meia)* | R$1.275,00 (inteira) – *Valor do Ingresso de Pista Premium + serviço.

Data: 19/10/2023

Local: Live Curitiba

Endereço: Rua Itajubá, 143. CEP: 81050-040 – Novo Mundo – Curitiba

Rio de Janeiro

Pista Premium: R$270 (meia) | R$540 (inteira)

Pista: R$170 (meia) | R$340 (inteira)

Poltrona: R$150 (meia) | R$300 (inteira)

VIP 1 – Evanescence Soundcheck Package: R$1.763 (meia)* | R$2.033 (inteira) – *Valor do Ingresso de Pista Premium + serviço.

VIP 2 – Evanescence Early Entry Package: R$1.005 (meia)* | R$1.275 (inteira) – *Valor do Ingresso de Pista Premium + serviço.

Data: 23/10/2023

Local: Qualistage

Endereço: Via Parque Shopping- Av. Ayrton Senna, 3000 – Barra da Tijuca, Rio de Janeiro

Belo Horizonte

Pista Premium: R$270 (meia) | R$540 (inteira)

Arquibancada: R$170 (meia) | R$340 (inteira)

Camarotes: R$240 (meia) | R$480 (inteira)

Suítes: R$310 (meia) | R$620 (inteira)

VIP 1 – Evanescence Soundcheck Package: R$1.763,00 (meia)* | R$2.033,00 (inteira) – *Valor do Ingresso de Pista Premium + serviço.

VIP 2 – Evanescence Early Entry Package: R$1.005,00 (meia)* | R$1.275,00 (inteira) – *Valor do Ingresso de Pista Premium + serviço.

Data: 25/10/2023

Local: Arena Hall

Endereço: Av. Nossa Sra. do Carmo, 230 – Savassi, Belo Horizonte

Recife

Pista Premium: R$230 (meia) | R$460 (inteira)

Pista: R$145 (meia) | R$290 (inteira)

Camarote P1: R$370(preço único)

Camarote P2: R$370 (preço único)

Camarote P3: R$370 (preço único)

VIP 1 – Evanescence Soundcheck Package: R$1.723,00 (meia)* | R$1.953,00 (inteira) – *Valor do Ingresso de Pista Premium + serviço.

VIP 2 – Evanescence Early Entry Package: R$965,00 (meia)* | R$1.195,00 (inteira) – *Valor do Ingresso de Pista Premium + serviço.

Data: 28/10/2023

Local: Classic Hall

Endereço: Av. Gov. Agamenon Magalhães, S/N – Salgadinho, Olinda

Onde será o show do Evanescence no Rio de Janeiro?

O show do Evanescente no Rio de Janeiro será no Qualistage, localizado na Barra da Tijuca.

Onde será o show do Evanescence em Curitiba?

O show do Evanescente em Curitiba será no Live Curitiba, localizado no Novo Mundo.

Onde será o show do Evanescence em Belo Horizonte?

O show do Evanescente em Belo Horizonte será na Arena Hall, localizada no bairro Savassi.

Onde será o show do Evanescence em Recife?

O show do Evanescente em Recife será na Classic Hall, localizada em Olinda.