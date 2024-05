C6 Fest: confira a programação desta sexta-feira, 17

A nova edição do C6 Fest começa nesta sexta-feira, 17, no Parque Ibirapuera, reunindo artistas como Noah Cyrus, Soft Cell, Black Pumas, Pavement, Daniel Caesar, entre outros.

O festival estreou em 2023 no Rio de Janeiro e em São Paulo. Para quem ainda estiver interessado, os ingressos ainda estão disponíveis no site da C6.

Para o primeiro dia do festival, estão marcadas quatro apresentações. Ainda é possível adquirir ingressos para acompanhar as atrações no Auditório.

Confira o line-up do C6 Fest desta sexta-feira, 17

Dia 17/5

Jakob Bro ‘Uma Elmo’



Jihye Lee Orchestra



Charles Lloyd Quartet



Daniel Santiago & Pedro Martins

Quais as datas do C6 Fest 2024?

As atrações do C6 Fest estão divididos entre os dias 17, 18 e 19 de maio.

Como comprar ingressos para o C6 Festival? Veja valores

Os ingressos ainda estão à venda no site oficial do evento. Também é possível adquirir entradas na bilheteria física, que não cobra as taxas de conveniência.

Os valores do 2º lote de ingressos do C6 Fest 2024 são:

Ingresso C6 Fest Auditório para clientes C6 Bank com 20% de desconto:

• C6 Fest Auditório – Sexta – Inteira – R$ 448,00

• C6 Fest Auditório – Sexta – Meia – R$ 224,00

• C6 Fest Auditório – Domingo – Inteira – R$ 448,00

• C6 Fest Auditório – Domingo - Meia – R$ 224,00

Ingresso C6 Fest para clientes C6 Bank com 20% de desconto:

• C6 Fest – Sábado – Inteira – R$ 580,80

• C6 Fest – Sábado – Meia – R$ 290,40

• C6 Fest – Domingo – Inteira – R$ 580,80

• C6 Fest – Domingo – Meia – R$ 290,40

• Passaporte C6 Fest – Sábado e Domingo (não inclui auditório) – Inteira – R$ 1.056,00

• Passaporte C6 Fest – Sábado e Domingo (não inclui auditório) – Meia – R$ 528,00

Ingresso C6 Fest Auditório para público geral:

• C6 Fest Auditório – Sexta – Inteira – R$ 560,00

• C6 Fest Auditório – Sexta – Meia – R$ 280,00

• C6 Fest Auditório – Domingo – Inteira – R$ 560,00

• C6 Fest Auditório – Domingo – Meia – R$ 280,00

Ingresso C6 Fest para público geral:

• C6 Fest – Sábado – Inteira – R$ 726,00

• C6 Fest – Sábado – Meia – R$ 363,00

• C6 Fest – Domingo – Inteira – R$ 726,00

• C6 Fest – Domingo – Meia – R$ 363,00

• Passaporte C6 Fest – Sábado e Domingo (não inclui auditório) – Inteira – R$ 1.320,00

• Passaporte C6 Fest - Sábado e Domingo (não inclui auditório) – Meia – R$ 660,00