Cássio está oficialmente fora do Corinthians, diz CEO do clube

O rumor se confirmou. O goleiro Cássio, um dos mais importantes do futebol brasileiro, acaba de deixar o Corinthians. A notícia foi confirmada nesta sexta-feira, 17, pelo presidente Augusto Melo, em conversa com torcedores e imprensa na frente do CT Joaquim Grava.

A justificativa, segundo Melo, foi um desejo próprio do jogador. Ele será anunciado como jogador oficial do Cruzeiro nas próximas semanas.

"Foi bom para os dois lados", disse o Melo na saída do CT Joaquim Grava.

Aos 36 anos, Cássio já anunciou que deve se aposentar em breve. Nas últimas entrevistas, relevou que pretende jogar mais três ou quatro temporadas antes de se despedir dos gramados.

Pelo Corinthians, Cássio conquistou nove títulos e participou de 712 partidas. Foram, ao todo, 12 anos com o emblema do clube estampado no peito. A assinatura do contrato, segundo o Globo Esporte, será feita nas próximas horas. Ainda não foram revelados detalhes sobre a rescisão.

As estimativas do Corinthians mostram que a saída de Cássio do clube deve trazer economia de até R$ 6 milhões até o fim do ano, contando com salários e encargos.

Decisão arrastada

A notícia de que Cássio migraria para o Cruzeiro não era nova. Nos últimos dias, tanto o jogador quanto seus empresários iniciaram as conversas para que Cássio saísse do Corinthians. Melo tentou garantir a permanência do goleiro, com a oferta da prorrogação do contrato até 2026, mas não obteve sucesso.

Nos últimos jogos, em entrevistas após as partidas, Cássio vinha demonstrando esgotamento físico e mental. Para tanto, ficou na reserva nos últimos seis jogos do Corinthians, que deixou Carlos Miguel como titular. Cássio chegou a desabafar, publicamente, que estava passando por um momento delicado.

"Se eu estiver atrapalhando o Corinthians, se não estiver agradando... Para mim está muito difícil também. Tudo de errado que acontece no Corinthians sobra para mim. O time leva gol e a culpa é do Cássio. Toma um gol de pênalti e a culpa é do Cássio", disse ele, três semanas atrás.