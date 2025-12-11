Pop

Especial de 'Beleza Fatal', novela da HBO Max, ganha trailer; veja vídeo

Conteúdo inédito será exibido em episódio único e trará depoimentos do elenco e da equipe criativa sobre cenas e decisões da trama

Elenco de "Beleza Fatal", telenovela original da Max (Max/ Beleza Fatal/Divulgação)

Elenco de "Beleza Fatal", telenovela original da Max (Max/ Beleza Fatal/Divulgação)

Da Redação
Da Redação

Redação Exame

Publicado em 11 de dezembro de 2025 às 12h12.

A HBO Max divulgou nesta quinta-feira, 11, um trailer do episódio especial de Beleza Fatal, novela que marcou a primeira produção original do gênero no streaming e reuniu Camila Pitanga, Giovanna Antonelli e Camila Queiroz como protagonistas. Veja o vídeo abaixo.

Quando estreia o especial de Beleza Fatal na HBO Max?

O programa chega ao catálogo da plataforma no dia 15 de dezembro, oito meses depois do final da primeira novela da plataforma — que foi um sucesso de audiência. Será um episódio único, gravado com parte do elenco na mansão dos Argento.

Entre os confirmados, estão as três protagonistas: Lola (Camila Pitanga), Sofia (Camila Queiroz) e Elvira (Giovanna Antonelli), além de Julia Stockler (Gisela), Caio Blat (Benjamin), Herson Capri (Átila) e Marcelo Serrado (Rog).

A produção traz entrevistas com o criador e roteirista Raphael Montes e com a diretora-geral Maria de Médicis, para detalhar aspectos do processo criativo da novela.

O que esperar do episódio?

Com tom documental e centrado no ponto de vista do elenco, o especial apresenta bastidores exclusivos e informações inéditas sobre a produção, com destaque para os momentos mais marcantes de Beleza Fatal sob a perspectiva de quem participou das gravações.

No episódio, o elenco comenta cenas, relembra bastidores e revisita sequências que repercutiram durante a exibição da novela, além da repercussão do público nas redes sociais.

Qual é a história de Beleza Fatal?

A trama conta a história de Sofia (Camila Queiroz), uma jovem que vê a mãe ser presa injustamente por causa de uma armação da prima Lola (Camila Pitanga).

Sem rumo, ela é acolhida pela família Paixão, liderada por Elvira (Giovanna Antonelli), que vive a hospitalização da filha Rebeca (Nanda Marques) após uma cirurgia plástica malsucedida.

Unidas pela dor e pela indignação, Sofia e a família buscam justiça e vingança, enquanto a protagonista reencontra um amor de infância e passa a reavaliar suas escolhas.

yt thumbnail
