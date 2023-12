Paola Carosella leva Arturito para novo endereço em São Paulo; conheça

Há 15 anos consolidado na rua Artur de Azevedo, em Pinheiros, o Arturito, restaurante dos sócios Paola Carosella e Benny Goldenberg, muda de endereço a partir do mês de março de 2024, para a rua Chabad, integrado ao residencial Alameda Jardins, no quadrilátero formado com as ruas Oscar Freire, Melo Alves e Avenida Rebouças, no Jardins.

O novo espaço terá aproximadamente 500 metros quadrados, com disponibilidade para acomodar 80 lugares (30 a mais que a unidade atual), com projeto arquitetônico sob a responsabilidade do escritório Otavio de Sanctis, além de paisagismo elaborado por Luiz Carlos Orsini, um dos responsáveis pela projeção paisagística do Instituto Inhotim, localizado em Brumadinho (MG).

Paola e Benny acompanham de perto o desenvolvimento de todo o projeto, que prevê a inclusão de novas experiências para os clientes, como uma horta que dará boas-vindas logo na entrada do estabelecimento.

Pioneira no que hoje é conhecido como "cozinha de produto", a casa pretende seguir servindo pratos pautados na sazonalidade das verduras e das ervas frescas, priorizando sempre os melhores ingredientes de produção agroecológica e revisitando receitas da gastronomia clássica, elegante e atemporal.

A clássica empanada argentina do restaurante Arturito.

A mudança de endereço, porém, promete novidades no cardápio, bem como um menu especial de café, com doces e sanduíches, que estará disponível das 10h às 19h.

Para beber, uma carta de vinhos elaborada pelo sommelier Bautista Casafús, que garimpa rótulos com foco nos orgânicos, biodinâmicos e naturais de pequenos produtores, bem como coquetéis clássicos e autorais.

O Alameda Jardins está situado em um complexo de uso misto, com o prédio comercial integrado ao residencial por meio de 600 metros quadrados de alameda com paisagismo desenvolvido pela Tishman Speyer. "Estamos encantados com esta nova fase", diz Paola. "Nos sentimos muito privilegiados com esta possibilidade de parceria com a Tishman Speyer na elaboração do projeto e, para mim, construir um novo restaurante é mais um entre os desafios que tanto amo, embora a versão atual já me encha de orgulho. É uma possibilidade de escrever uma história nova, nos permitindo apresentar um Arturito que represente mais do que eu e o Benny somos hoje como restaurateurs".

No novo endereço, a casa deve funcionar de terça a quinta-feira, das 10h às 00h; às sextas e sábados das 10h às 01h; e, aos domingos, das 10h às 22h30.