Entenda a vingança de Tom Brady contra Kevin Hart durante o roast da Netflix

Tom Brady, que esteve no centro do roast de celebridades promovido pela Netflix, em 2024, apareceu de surpresa no evento de Kevin Hart, realizado neste domingo, 10, para fazer piadas direcionadas ao humorista antes do início do evento.

"Certo, isso não vai demorar muito, porque, como vocês sabem, sou um homem ocupado", afirmou Brady no palco. "Mas tenho algumas palavras para você antes de voltar aos meus assuntos em Las Vegas. Ah, espere, estou falando sobre casos em Las Vegas. Isso foi errado? Não era para falar sobre casos em Vegas? Acho que quebrei outra regra. Dane-se. Eu falei sobre isso."

A declaração faz referência ao episódio de traição envolvendo Hart e sua então esposa grávida, Eniko Hart, ocorrido em Las Vegas, em 2017, caso já admitido publicamente pelo comediante. Brady é acionista minoritário das equipes Las Vegas Raiders, da NFL, e Las Vegas Aces, da WNBA.

Apesar do tom das piadas, a participação de Brady ocorreu em clima de retribuição. Hart integrou o grupo de humoristas convidados para o roast do ex-quarterback realizado pela Netflix no ano passado.

Momentos antes da entrada de Brady, Hart relembrou o evento anterior ao provocar o ex-jogador diante da plateia.

"Vou dizer agora mesmo, vai ser muito melhor do que o roast do Brady", declarou. "O motivo é que eu não sou um covarde. O Tom é um covarde. O Tom ficou sentado lá o tempo todo com aquela cara de branco... Ele foi um baita covarde. Eu não sou covarde. Traga o que você tiver. Eu não ligo. Vá e diga o que quiser. Diga. Eu não dou a mínima. No fim das contas, eu sou Kevin Hart. Eu sou o cara."

Na sequência, Brady subiu ao palco e respondeu às provocações.

"Jesus, você cala a boca alguma vez? Você sequer saiu do Forum, ou ficou aqui gritando nesse microfone nos últimos dois anos esperando o papai voltar para casa? Bem, ao contrário do seu pai de verdade, eu realmente apareci", afirmou.

O roast de Kevin Hart reúne nomes como Chelsea Handler, Tony Hinchcliffe, Pete Davidson, Draymond Green, Tiffany Haddish, Sheryl Underwood, Regina Hall e Na’im Lynn.

O evento tem apresentação de Shane Gillis e foi gravado no Kia Forum, em Los Angeles. A cerimônia ocorreu às 17h, no horário do Pacífico, no domingo, encerrando a programação do "Netflix Is a Joke Fest".