Que horas sai a música nova de Olivia Rodrigo hoje?

Olivia Rodrigo: cantora lança novo remix de seu terceiro álbum de estúdio; tudo que você precisa saber (Reprodução/Instagram/@oliviarodrigo@)
Estagiária de jornalismo
Publicado em 15 de outubro de 2026 às 12h20.
Olivia Rodrigo anunciou na terça-feira, 13, o remix de "expectations" com Chappell Roan, que estreia nesta quinta-feira, 15, às 21h, no horário de Brasília. A nova música de Olivia Rodrigo é o primeiro remix do álbum "you seem pretty sad for a girl so in love" e chega com videoclipe.
Olivia Rodrigo anunciou na última terça-feira, 13, a versão remix da canção "expectations" com participação especial de Chappel Roan. O lançamento acontece nesta quinta-feira, 15, a partir das 21 horas.
O remix de "expectations" será o primeiro do terceiro álbum de estúdio de Olivia Rodrigo, "you seem pretty sad for a girl so in love", e o segundo feature da era. No projeto, a jovem recebeu Robert Smith, do The Cure, para participar da canção "what's wrong with me".
A nova música de Olivia Rodrigo com Chappell Roan lança nesta quinta-feira, 15, às 21 horas, no horário de Brasília.
O remix de "expectations", com participação de Chappel Roan, terá um videoclipe lançado em conjunto com a canção nas plataformas de streaming digital.
Pequenos teasers do remix foram publicados nas redes sociais por Olivia Rodrigo, porém ainda não foi confirmado como Chappel Roan participará da canção.
Chappel já fez os backing vocals de trabalhos de Rodrigo anteriormente.
O remix de "expectations" estreia nesta quinta-feira, 15, às 21h, no horário de Brasília. A música terá participação especial de Chappell Roan.
Sim. O videoclipe será lançado junto com a canção nas plataformas de streaming digital.
"expectations" faz parte de "you seem pretty sad for a girl so in love", terceiro álbum de estúdio de Olivia Rodrigo. A versão com Chappell Roan será o primeiro remix do projeto.
A participação de Chappell Roan ainda não foi detalhada. Olivia Rodrigo publicou pequenos teasers do remix nas redes sociais, mas não confirmou como a cantora aparecerá na faixa.
Chappell Roan participa do remix de "expectations", enquanto Robert Smith, do The Cure, aparece na música "what's wrong with me". A colaboração com Chappell Roan é o segundo featuring desta era de Olivia Rodrigo.