Ciência

Garrafa encontrada no deserto do Egito guardava um bilhete de 1977 — e pistas sobre quem o escreveu

Bilhete escrito pelo geofísico Tom Moran em 1977 foi identificado pela irmã após uma busca que envolveu jornal, registros públicos e redes sociais

Bilhete em garrafa no Egito leva família a reconhecer mensagem de 1977 (Reprodução)

Bilhete em garrafa no Egito leva família a reconhecer mensagem de 1977 (Reprodução)

Mateus Omena
Mateus Omena

Repórter

Publicado em 15 de outubro de 2026 às 17h06.

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Um bilhete deixado em uma garrafa de vidro no deserto do Egito, em maio de 1977, chegou ao conhecimento da família de seu autor quase cinco décadas depois. A mensagem era do geofísico maltês Tom Moran, que trabalhou no país e morreu em 1998, aos 54 anos.

A identificação ocorreu após o guia beduíno Suleiman Zidan encontrar o recipiente e buscar ajuda para localizar quem havia escrito aquelas linhas. A investigação passou por um jornal de Malta, registros públicos e uma publicação nas redes sociais até alcançar a irmã de Moran.

Como a garrafa foi encontrada no Egito

Zidan localizou o objeto em uma área rochosa de Wadi Jadid, no Deserto Ocidental egípcio. A garrafa estava parcialmente coberta por areia, ao lado de outros itens e perto de vestígios de rotas de caravanas.

Dentro do recipiente, o papel permaneceu protegido do contato direto com o ambiente. O manuscrito reunia poucas pistas: a data de maio de 1977, o nome Tom Moran, o código de trabalho Party 6305 e um endereço em Malta.

Com o apoio do primo, Ayman Zidan, o guia encaminhou uma fotografia do bilhete ao jornal Times of Malta. A intenção era usar as informações para encontrar parentes do autor.

As pistas que levaram à família de Moran

A busca incluiu uma consulta a registros públicos do governo maltês de 1981. Os documentos apontavam que pessoas com o sobrenome Moran haviam morado na rua indicada na mensagem, no município de Marsaskala.

O contato com a família, porém, ocorreu a partir de uma publicação em um grupo comunitário nas redes sociais. O conteúdo chamou a atenção de Carmen Rossiter, moradora da região e irmã do geofísico.

Ao ver a fotografia, Carmen reconheceu a caligrafia do irmão. Moran havia trabalhado no Egito para uma companhia petrolífera dos Estados Unidos.

Ele morreu sem saber que a mensagem seria recuperada. Quase 50 anos após a data registrada no papel, o bilhete chegou à família como um registro de sua passagem pelo deserto egípcio.

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