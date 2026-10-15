Garrafa encontrada no deserto do Egito guardava um bilhete de 1977 — e pistas sobre quem o escreveu

Bilhete em garrafa no Egito leva família a reconhecer mensagem de 1977 (Reprodução)
Repórter
Publicado em 15 de outubro de 2026 às 17h06.
Um bilhete deixado em uma garrafa de vidro no deserto do Egito, em maio de 1977, chegou ao conhecimento da família de seu autor quase cinco décadas depois. A mensagem era do geofísico maltês Tom Moran, que trabalhou no país e morreu em 1998, aos 54 anos.
A identificação ocorreu após o guia beduíno Suleiman Zidan encontrar o recipiente e buscar ajuda para localizar quem havia escrito aquelas linhas. A investigação passou por um jornal de Malta, registros públicos e uma publicação nas redes sociais até alcançar a irmã de Moran.
Zidan localizou o objeto em uma área rochosa de Wadi Jadid, no Deserto Ocidental egípcio. A garrafa estava parcialmente coberta por areia, ao lado de outros itens e perto de vestígios de rotas de caravanas.
Dentro do recipiente, o papel permaneceu protegido do contato direto com o ambiente. O manuscrito reunia poucas pistas: a data de maio de 1977, o nome Tom Moran, o código de trabalho Party 6305 e um endereço em Malta.
Com o apoio do primo, Ayman Zidan, o guia encaminhou uma fotografia do bilhete ao jornal Times of Malta. A intenção era usar as informações para encontrar parentes do autor.
A busca incluiu uma consulta a registros públicos do governo maltês de 1981. Os documentos apontavam que pessoas com o sobrenome Moran haviam morado na rua indicada na mensagem, no município de Marsaskala.
O contato com a família, porém, ocorreu a partir de uma publicação em um grupo comunitário nas redes sociais. O conteúdo chamou a atenção de Carmen Rossiter, moradora da região e irmã do geofísico.
Ao ver a fotografia, Carmen reconheceu a caligrafia do irmão. Moran havia trabalhado no Egito para uma companhia petrolífera dos Estados Unidos.
Ele morreu sem saber que a mensagem seria recuperada. Quase 50 anos após a data registrada no papel, o bilhete chegou à família como um registro de sua passagem pelo deserto egípcio.