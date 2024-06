Empate entre Anderson Silva e Chael Sonnen gera memes; veja reações nas redes sociais

O lutador Anderson Silva realizou seu último combate em solo brasileiro na madrugada deste domingo, 16, enfrentando o norte-americano Chael Sonnen, um de seus principais rivais. O duelo, realizado em São Paulo, terminou em empate após cinco rounds de dois minutos. No final da luta, ambos os competidores tiveram os braços erguidos pelo árbitro, indicando a ausência de um vencedor claro.

Nas redes sociais, internautas expressaram frustração e criticaram a falta de agressividade durante o combate. Muitos esperavam ver Anderson Silva, um dos maiores ícones do MMA mundial, sair vitorioso em sua despedida dos ringues no Brasil. A luta foi bastante comentada, gerando memes e críticas entre os fãs.

O que eu estava esperando da luta do Anderson Silva x Sonnen: pic.twitter.com/jvknfItSbH — João Vitor (@joaovmrds) June 16, 2024

Para quem não conseguiu assistir, esse foi o resumo de Anderson Silva x Chael Sonnen pic.twitter.com/7rSIxH6oo2 — Humor Esportivo (@humoresportivo) June 16, 2024

Anderson Silva x Chael Sonnen pic.twitter.com/xWVdm32qLU — Rolê Aleatório (@rolealeatorio) June 16, 2024

Anderson Silva X Chael Sonnen pic.twitter.com/ToAOFyb5PI — Demos de volta (@Demos_F) June 16, 2024

O pós da luta

Após o confronto, Silva afirmou que continuará lutando, mas não mais no Brasil. A luta seguiu as regras do boxe, modalidade para a qual Silva migrou em 2021 após dominar por quase uma década a categoria dos médios no maior evento de MMA do mundo.

Em entrevista coletiva após a luta, Anderson Silva abordou as críticas recebidas online pela falta de agressividade no combate. Ele explicou que a luta era uma exibição, sem a permissão para nocautes, o que limitou a intensidade do confronto. O brasileiro destacou que, dentro das limitações impostas, acreditava ter proporcionado um bom espetáculo aos fãs.

A presidente do Conselho Nacional de Boxe do Brasil, Geyza Caryny, havia informado antes do evento que o combate entre Silva e Sonnen seria uma exibição, mas que ainda assim um vencedor seria anunciado. No entanto, o resultado final foi um empate, com ambos os lutadores tendo suas mãos levantadas pelo árbitro.