Quer trabalhar de casa ou até de outro país? Veja as vagas home office desta semana

Se a ideia de prolongar o feriado de Carnaval em outro lugar parece tentadora, o home office pode ser um grande aliado. A possibilidade de trabalhar de qualquer lugar tem permitido que profissionais estendam suas viagens sem abrir mão da rotina de trabalho.

Impulsionado pela transformação digital e pela necessidade de flexibilidade nas relações profissionais, nos últimos anos, o home office se consolidou como uma opção viável no Brasil. Mesmo com o retorno gradual dos escritórios, muitas empresas (nacionais e internacionais) continuam investindo em modelos híbridos e 100% remotos, atraindo talentos de diversas regiões e proporcionando mais autonomia para os trabalhadores. Além de reduzir deslocamentos e custos, o trabalho remoto tem se mostrado um diferencial competitivo para empresas que buscam inovação e retenção de profissionais qualificados.

Se você busca uma oportunidade de trabalho remoto, confira algumas empresas com vagas abertas para diferentes áreas e níveis de experiência.

Vagas nacionais

Aurum

A Aurum é uma empresa brasileira de tecnologia que desenvolve softwares jurídicos, como o Astrea e o Themis, voltados para advogados e escritórios de advocacia. Com mais de 20 anos de experiência no mercado, a Aurum oferece soluções para gestão de processos.

A empresa oferece benefícios como vale alimentação/refeição de R$ 1.000, auxílio home-office de R$ 120, plano de saúde e odontológico Bradesco, PLR e WellHub.

Inscrição: Veja as vagas remotas para diversas áreas no site da Remotar.

BrandMonitor

Fundada em 2021, a BrandMonitor é uma empresa brasileira especializada em monitoramento de marcas no Google.

A empresa adota o trabalho remoto e contrata na modalidade PJ.

Inscrição: Veja as vagas de tecnologia, vendas e estágio no site da Remotar.

Cadastra

A Cadastra é uma empresa de soluções de marketing, estratégia de negócios, tecnologia, dados e analytics. A empresa possui atuação híbrida e remota, com funcionários no Brasil e Reino Unido.

Entre os benefícios oferecidos estão cartão Flash, plano de saúde e odontológico de acordo com a localidade e licença maternidade e paternidade estendidas.

Inscrição: Veja as vagas abertas nas áreas de tecnologia e administrativa na página de vagas da Cadastra.

Impulso

Impulso é uma empresa que conecta profissionais de tecnologia a oportunidades em projetos. A empresa opera de forma 100% remota.

Os profissionais da Impulso têm acesso a benefícios como flexibilidade de horários, suporte ao desenvolvimento profissional e participação em projetos internacionais.

Inscrição: Veja as oportunidades na modalidade PJ, com remuneração mensal de até R$ 23.200 na página de vagas da Impulso.

Linx

A Linx é uma empresa de tecnologia para o varejo, com mais de 45 anos de atuação. A empresa oferece soluções para gestão de pontos de venda e e-commerce na América Latina.

Os colaboradores da Linx têm benefícios como plano de saúde, vale-alimentação, auxílio home office e programas de bem-estar.

Inscrição: É possível ver as posições abertas para diversas áreas no site da Remotar.

Vagas internacionais

Fingerprint

Fundada na Suécia em 1997, a Fingerprint é uma empresa especializada na detecção de fraude.

A empresa opera de forma global e 100% remota. Há vagas abertas nas áreas de Tecnologia, Vendas, Atendimento e Design, com remuneração de até U$ 300 mil ao ano.

Inscrição: Veja as vagas remotas no site da Remotar.

micro1

A micro1 é uma empresa americana que integra humanos e IA para construção de software. A startup busca desenvolver um MVP em poucos minutos e permitir a escalabilidade dos negócios de seus clientes.

Inscrição: Veja as diversas posições abertas para os times de Tecnologia, Design e outras áreas na página de vagas da micro1.

Wikimedia Foundation

A Wikimedia Foundation é a organização sem fins lucrativos que opera a Wikipédia e outros projetos de conhecimento gratuito. A organização depende de doações para se manter.

A empresa opera de forma remota, com funcionários em mais de 40 países.

Inscrição: Para ver as vagas remotas da Wikimedia Foundation, acesso o site da Remotar.