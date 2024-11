Musk e Bezos discutem no X por causa de Trump

Elon Musk reacendeu uma rixa com seu rival bilionário da indústria espacial Jeff Bezos, dizendo que o fundador da Amazon havia dito que o presidente eleito Donald Trump perderia a eleição e que as pessoas deveriam vender ações vinculadas a Musk. Bezos, em um raro post no X, rede social de Musk, negou.

"Acabei de saber hoje à noite em Mar-a-Lago que Jeff Bezos estava dizendo a todos que @realDonaldTrump perderia com certeza, então eles deveriam vender todas as suas ações da Tesla e da SpaceX", disse Musk no X.

"Não. 100% que não é verdade", respondeu Bezos.

"Bem, então, estou corrigido", respondeu Musk, com um emoji rindo.

Dois dos homens mais ricos do mundo têm se provocado na plataforma de mídia social ao longo dos anos, mesmo Bezos raramente publicando algo no X.

Musk já questionou o domínio da Amazon sobre a indústria de publicação de livros e se gabou para Bezos de que ele é mais rico. Bezos brincou sobre o interesse de Musk em colonizar Marte. As empresas de Musk e Bezos têm contratos governamentais, e a Amazon enfrenta um processo de monopólio aberto no ano passado pela Comissão Federal de Comércio.

Interesses no governo Trump

Musk foi um dos principais aliados de Trump nesta eleição e já foi nomeado para o gabinete do republicano. Já Bezos tem um relacionamento tenso com o presidente eleito. Dono do Washington Post, Jeff Bezos recebeu críticas pela decisão do jornal de não endossar um candidato na eleição presidencial de 2024. Os críticos disseram que o ato foi motivado pela preocupação de retaliação de Trump.

Trump chamou a Amazon de monopólio e reclamou da forma como o Post, que Bezos comprou por US$ 250 milhões em 2013, cobriu seu governo. A Amazon alegou que durante a presidência do republicano ele pressionou o Pentágono a bloquear a Amazon de um contrato de computação em nuvem de US$ 10 bilhões porque era liderado por Bezos. O Pentágono negou que Trump ou funcionários do governo tenham afetado o processo de seleção, segundo o The Wall Street Journal.

Na manhã seguinte à eleição, Bezos parabenizou Trump "por um retorno político extraordinário e vitória decisiva" no que foi seu terceiro post no X neste ano. Ele desejou a Trump "todo o sucesso em liderar e unir a América que todos amamos".

A SpaceX de Musk e a Blue Origin de Bezos estão trabalhando com a Administração Nacional de Aeronáutica e Espaço como parte de sua campanha de exploração lunar. O contrato da Blue Origin com a NASA vale US$ 3,4 bilhões, segundo informações do WSJ. Já SpaceX tem uma vantagem sobre os rivais com seus propulsores de foguetes reutilizáveis ​​que ajudam a reduzir o custo do voo espacial.

Musk tem um patrimônio líquido estimado em US$ 331 bilhões, de acordo com o Bloomberg Billionaires Index, enquanto o de Bezos é de US$ 226 bilhões.