Carnaval SP 2025: que horas começa a apuração das escolas de samba e onde assistir ao vivo?

O Carnaval de São Paulo de 2025 entregou um espetáculo grandioso no Sambódromo do Anhembi, na zona norte da cidade. Nesta terça-feira, 4 de março, começa a apuração das notas atribuídas aos desfiles do Grupo Especial.

Como foram os desfiles?

Os desfiles aconteceram na sexta-feira, 28, e no sábado, 1º com cada escola tendo entre 55 e 65 minutos para percorrer a avenida e encantar os jurados.

Os enredos exploraram desde a cultura afro-brasileira até a literatura, incluindo homenagens a grandes nomes como Cazuza, as 14 escolas do Grupo Especial competem pelo título da maior festa popular do país.

Abrindo a noite de sexta-feira, a Colorado do Brás apresenta um enredo sobre o Afoxé Filhos de Gandhy. Já no sábado, a Águia de Ouro inicia os desfiles com o tema "Em Retalhos de Cetim, a Águia de Ouro do Jeito que a Vida Quer".

Como vai funcionar a apuração?

Os desfiles serão avaliados com base em nove critérios: Bateria, Harmonia, Evolução, Samba-enredo, Mestre-sala e Porta-bandeira, Comissão de Frente, Alegoria, Enredo e Fantasia. Cada um deles receberá notas de 8,0 a 10, em escala de décimos, atribuídas por quatro jurados. A menor nota de cada escola será descartada e só será utilizada em caso de empate.

A grande campeã do Carnaval de 2024 foi a Mocidade Alegre, enquanto a Vai-Vai segue como a escola mais vitoriosa do carnaval paulistano, acumulando 15 títulos.

O Desfile das Campeãs acontecerá no sábado, dia 8, a partir das 20h. O evento reunirá as cinco melhores escolas do Grupo Especial, além da campeã e da vice do Grupo de Acesso I e do Grupo de Acesso II.

Que horas começa e onde assistir?

A divulgação das notas dos desfiles do Grupo Especial ocorrerá na terça-feira, 4, a partir das 16h. A apuração será transmitida ao vivo pela TV Globo e pelo Globoplay.