Conheça a linha de vinhos inspirada nos 12 signos do Zodíaco

No universo da astrologia, cada um dos 12 signos do Zodíaco têm sua própria personalidade, o que em teoria influencia os nossos comportamentos, hábitos e gostos. Pensando nisso, a importadora brasileira Portus Cale está lançando nessa semana uma linha de vinhos chamada "Zodiaque", que personifica cada um dos signos sintetizando na garrafa suas características predominantes, desde o estilo e sabor até o aroma e a intensidade.

Para criar a linha, que conta com uma garrafa para cada signo, a importadora consultou a astróloga Rita Oliva. “Associamos a simbologia dos signos às características sensoriais dos vinhos para criar a identidade de cada um dos doze rótulos”, diz Oliva. Já a identidade visual das garrafas é assinada pela artista plástica recifense Anna Guerra, que traz nas garrafas as cores principais dos elementos regentes além de suas simbologias. Todas as garrafas custam 99,00 reais e estão disponíveis no e-commerce da Portus Cale. Confira:

Áries

-

Seguindo a ordem dos Zodíacos, o Áries Syrah vem regido pelo elemento fogo com arte de tons avermelhados. O vinho carrega um sabor apimentado e tânico com notas de frutas negras, que traduzem a coragem e espontaneidade de quem sabe o que quer. Harmoniza com carnes vermelhas e massas com molhos vermelhos.

Touro

-

Reconhecidos pela paixão por conforto e comida, para os taurinos, o Touro Merlot traz taninos redondos, que dão consistência ao sabor aveludado e frutado. As notas de frutas vermelhas completam a experiência sensorial. Harmoniza com grelhados, aves assadas e com molhos, risotos e massas.

Gêmeos

Para o signo de Gêmeos, que é regido pelo elemento ar em constante movimento, a Zodique reserva o estilo borbulhante com o Gêmeos Espumante Brut. A inteligência, articulação e alta acidez de gêmeos tem tudo a ver com esse vinho repleto de notas florais e cítricas. Harmoniza com aperitivos, peixes, massas e queijos leves.

Câncer

-

Aos cancerianos, famosos pela doçura, o Câncer Espumante Moscatel tem aroma suave de flores brancas. Para completar, as delicadas borbulhas finas dialogam com a sensibilidade e o cuidado do signo. Harmoniza com sobremesas doces em geral.

Leão

Saindo de quem se doa ao outro, para quem é sempre protagonista, o Leão Cabernet Sauvignon traz um sabor potente e tânico com notas de frutas negras. O final longo inspira criatividade e nobreza no momento da degustação. Harmoniza com carnes vermelhas e massas com molhos vermelhos.

Vigem

Para os virginianos, a busca incessante pela perfeição se traduz no sabor delicado e elegante do Virgem Pinot Noir. No sabor, traz notas de frutas vermelhas e uma acidez vibrante que garante o prazer de forma minuciosa. Harmoniza com carnes e peixes leves, molhos pouco condimentados e aperitivos.

Libra

Em sintonia com os librianos, no vinho Libra Espumante Rosé Brut, o aspecto charmoso e romântico de Libra é notado em suas borbulhas e sabor refrescante. No paladar, alta acidez e notas de frutas vermelhas se completam. Harmoniza com frutos do mar, carnes brancas leves.

Escorpião

-

Aos misteriosos escorpianos, nada como um vinho intenso. Para isso, taninos acentuados trazem a profundidade para o Escorpião Tannat. O sabor é enriquecido por notas frutadas e um final longo. Harmoniza com pratos condimentados, carnes de caça e queijos fortes.

Sagitário

Para os aventureiros sagitarianos, O Sagitário Chardonnay traz um sabor cítrico e refrescante que tem tudo a ver com o otimismo do signo. As notas de frutas tropicais dão o toque exótico de quem gosta de desbravar novos horizontes. Harmoniza com carnes brancas, ensopados e frutos do mar.

Capricórnio

Reconhecidos pela persistência, apenas o tempo e a paciência proporcionam as notas terciárias presentes no vinho Capricórnio Blend Tinto. Os taninos e o detalhe amadeirado compõem um sabor intenso e estruturado. Harmoniza com carnes vermelhas assadas e condimentadas, massas, risotos e queijos.

Aquário

-

Sempre originais e à frente de seu tempo, para os aquarianos, a Zodiaque traz o Aquário Sauvignon Blanc com notas de maracujá e pimentão em seu sabor refrescante e único. A alta acidez traz a irreverência típica do signo que não se enquadra em padrões. Harmoniza com saladas e peixes.

Peixes

-

Por fim, a sensibilidade de Peixes vem à tona com o Peixes Blend Rosé. O sabor leve e refrescante desperta a delicadeza das emoções e revela a capacidade de sonhar, entrando em contato com o universo imaginativo dos piscianos. Harmoniza com pratos leves, peixes e saladas.