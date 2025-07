Conexão paterna: a homenagem de Ricardo Almeida ao Dia dos Pais

Em menos de um mês será celebrado o Dia dos Pais. Para a data, a marca Ricardo Almeida apresenta sua campanha em celebração à figura paterna como o maior exemplo na vida de um filho, sendo retratado como um grande amigo, conselheiro e herói, que inspira confiança, segurança e admiração ao longo da vida.

A campanha busca representar o olhar do filho, que enxerga o pai como uma figura grandiosa e inspiradora em um ambiente urbano.

“Nosso foco é sempre criar campanhas que estabeleçam uma conexão genuína com o nosso público. Embora a inovação esteja sempre no centro das nossas produções, buscamos equilibrá-la com elementos que reflitam a identidade do consumidor. Nesta campanha, isso se traduz na combinação entre as peças escolhidas e os diferentes estilos e personalidades dos pais”, diz Carolina Piza, diretora de marketing da Ricardo Almeida.