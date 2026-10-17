7 minisséries de terror para maratonar antes do Halloween

Com o Halloween chegando, nada melhor do que preparar uma maratona de terror para entrar no clima da data. E, para quem quer levar alguns sustos sem passar semanas acompanhando uma série, as minisséries são uma ótima pedida: têm poucos episódios e histórias cheias de mistérios, assombrações e reviravoltas para assistir até 31 de outubro.

A seguir, confira sete produções para incluir na programação de outubro:

1. 'A Maldição da Residência Hill' (2018)

Criada por Mike Flanagan, "A Maldição da Residência Hill" é uma minissérie de 10 episódios que acompanha os irmãos Crain, que cresceram em uma mansão marcada por acontecimentos sobrenaturais. Anos depois, as experiências vividas na infância continuam afetando suas relações e decisões.

A narrativa alterna entre passado e presente para revelar os segredos da família e os mistérios da casa. Fantasmas escondidos nos cenários, aparições perturbadoras e conflitos emocionais ajudam a construir o clima de terror.

Onde assistir: Netflix.

2. 'Missa da Meia-Noite' (2021)

Em "Missa da Meia-Noite", a chegada de um padre carismático a uma pequena comunidade insular coincide com acontecimentos extraordinários. Enquanto alguns moradores interpretam os fenômenos como milagres, outros começam a perceber sinais de uma ameaça.

A produção de sete episódios acompanha Riley Flynn, um homem que retorna à ilha após cumprir pena na prisão, e Erin Greene, uma antiga conhecida que tenta reconstruir a própria vida. A chegada do religioso altera a rotina dos habitantes e intensifica as tensões entre fé, fanatismo e medo.

Onde assistir: Netflix.

3. 'A Maldição da Mansão Bly' (2020)

Na trama de "A Maldição da Mansão Bly", uma jovem babá norte-americana aceita trabalhar em uma propriedade rural inglesa, onde passa a cuidar de duas crianças. Com o tempo, ela percebe que a mansão guarda segredos ligados aos moradores e ao passado do lugar.

A série de nove episódios mistura fantasmas, memórias e acontecimentos inexplicáveis com uma narrativa de inspiração gótica. As relações entre os personagens ganham espaço ao longo dos episódios, enquanto a origem das assombrações é revelada gradualmente.

Onde assistir: Netflix.

4. 'A Queda da Casa de Usher' (2023)

Inspirada nas obras de Edgar Allan Poe, "A Queda da Casa de Usher" tem oito episódios e acompanha os irmãos Roderick e Madeline Usher, responsáveis por construir um império farmacêutico bilionário. Quando os herdeiros da família começam a morrer em circunstâncias misteriosas, o passado dos irmãos passa a ocupar o centro de uma investigação.

A produção combina horror sobrenatural, mortes violentas e crítica à ganância dos poderosos. Cada episódio apresenta novos acontecimentos ligados à decadência da família, enquanto a trama reúne referências a contos conhecidos de Poe.

Onde assistir: Netflix.

5. 'O Gabinete de Curiosidades de Guillermo del Toro' (2022)

Para quem prefere histórias independentes, "O Gabinete de Curiosidades de Guillermo del Toro" reúne oito episódios de terror com personagens, cenários e ameaças diferentes. A antologia explora criaturas grotescas, objetos misteriosos, forças sobrenaturais e situações que desafiam a compreensão dos protagonistas.

Cada capítulo apresenta uma história completa, com diretores e estilos próprios. Alguns apostam no horror corporal, enquanto outros investem em casas sinistras, criaturas monstruosas e mistérios ligados à ganância humana.

Onde assistir: Netflix.

6. 'Vingança Sabor Cereja' (2021)

Na minissérie "Vingança Sabor Cereja", de oito episódios, uma jovem cineasta chamada Lisa Nova chega a Hollywood nos anos 1990 com o objetivo de realizar seu primeiro filme. Depois de sofrer uma traição profissional, ela procura uma figura misteriosa que promete ajudá-la a se vingar.

O acordo desencadeia uma sequência de acontecimentos sobrenaturais, com rituais, maldições e imagens perturbadoras. A protagonista passa a enfrentar consequências cada vez mais estranhas, enquanto a história mistura horror corporal, fantasia sombria e sátira da indústria cinematográfica.

Onde assistir: Netflix.

7. 'Reencarne' (2025)

Já a minissérie "Reencarne", do Globoplay, tem nove episódios e leva o terror sobrenatural para uma trama policial marcada por questões de identidade e vida após a morte.

A história acompanha Túlio, um ex-policial que deixa a prisão após cumprir 20 anos de pena pela morte do melhor amigo, Caio. Sua rotina muda quando Sandra aparece, afirmando ser a reencarnação do homem morto.

Paralelamente, um cirurgião ultrapassa limites para tentar salvar a esposa doente, enquanto uma delegada investiga assassinatos com ferimentos misteriosos. A produção combina investigação criminal, mistério e elementos sobrenaturais, criando uma narrativa que explora a possibilidade de a morte não representar o fim de uma história.

Onde assistir: Globoplay.