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25 anos de ‘Shrek’: filme fez história como 1º campeão do Oscar de Animação

Bastidores turbulentos ajudaram a criar um dos maiores sucessos do cinema moderno

Shrek: Filme transformou ressentimento empresarial em bilheteria e reconhecimento mundial (Divulgação)

Shrek: Filme transformou ressentimento empresarial em bilheteria e reconhecimento mundial (Divulgação)

Maria Luiza Pereira
Maria Luiza Pereira

Freelancer

Publicado em 23 de abril de 2026 às 12h34.

Um dos maiores sucessos da animação nasceu em meio a uma guerra de bastidores em Hollywood. Lançado em 2001, Shrek foi criado em um momento de rivalidade entre ex-executivos da Disney e a recém-fundada DreamWorks, tornando-se depois o primeiro vencedor do Oscar de Melhor Animação da história.

A categoria só estreou em 2002, após o mercado ganhar novos concorrentes capazes de enfrentar o domínio da Disney no setor. Antes disso, a empresa do Mickey praticamente reinava sozinha entre os longas animados.

Rixa com a Disney ajudou a moldar o projeto

O longa tem ligação direta com Jeffrey Katzenberg, ex-executivo da Disney que deixou o estúdio após conflitos internos. Depois de vencer uma disputa judicial milionária, ele usou recursos para fundar a DreamWorks ao lado de Steven Spielberg e David Geffen.

Muitos fãs enxergam em Shrek uma resposta direta à antiga empresa rival. O humor ácido do filme satiriza contos de fadas clássicos e brinca com fórmulas popularizadas pela Disney.

Vitória histórica no Oscar

Na primeira edição da categoria, Shrek derrotou Monstros S.A. e Jimmy Neutron: O Menino-Gênio, levando a estatueta inédita. O feito consolidou a DreamWorks como potência do setor.

Legado continua forte

Mais de duas décadas depois, o ogro verde segue entre os personagens mais populares do cinema. A franquia ganhou quatro continuações, dois spin-offs: Gato de Botas (2011) e Gato de Botas 2: O Último Pedido (2022) e permanece como referência cultural para diferentes gerações.

E vem mais Shrek por aí: o quinto filme da franquia está marcado para estrear em 30 de junho de 2027.

Acompanhe tudo sobre:DreamWorksDisneyOscarAnimação

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