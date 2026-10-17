Flávio prevê ato na Paulista; apoiadores de Lula mantêm mobilização nas ruas

RESUMO ＋ Flávio Bolsonaro tem ato previsto na Avenida Paulista no domingo, 18. O PT organiza atividades de rua em apoio a Lula, sem que isso signifique a presença do presidente. Os dois candidatos confirmaram participação no debate da Band, às 20h. O segundo turno será em 25 de outubro.

Flávio Bolsonaro (PL) tem um ato previsto na Avenida Paulista, em São Paulo, neste domingo, 18, enquanto apoiadores de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) mantêm atividades de rua na reta final da campanha.

O segundo turno das eleições presidenciais será em 25 de outubro, segundo o calendário do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Restam oito dias para a votação, que ocorre das 8h às 17h, no horário de Brasília.

Em São Paulo, o PT informou ter registrado mais de 100 atividades até o domingo, 18, em um levantamento divulgado no dia 13. A programação envolve 37 diretórios zonais e inclui distribuição de material de campanha e bandeiraços.

O que está previsto para o domingo

Flávio deve participar da manifestação na Paulista pela manhã. Lula, por sua vez, reservou o domingo para preparação para o debate, em Brasília. As agendas ainda podem mudar.

Atividades de apoiadores não equivalem a compromissos presenciais de Lula.

À noite, os dois têm encontro marcado na Band. A emissora confirmou a presença dos candidatos e informou que a transmissão começa às 20h, com exibição na televisão, nas rádios do grupo e em plataformas digitais.

O debate sucede o cancelamento do debate da Record, previsto para 11 de outubro. A emissora atribuiu a decisão à incompatibilidade de agendas.

Como será a última semana de campanha

A programação prevê Lula em Porto Alegre na segunda-feira, 19, enquanto Flávio tem compromissos previstos em Marabá e Manaus. Na sexta-feira, 23, está marcado outro debate, na Globo, no Rio de Janeiro.

Os compromissos anunciados são uma previsão de agenda e estão sujeitos a alterações.