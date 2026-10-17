'VisionQuest': quando estreiam os episódios 3 e 4 no Disney+?

"VisionQuest" estreou na última terça-feira, 13, com seus dois primeiros episódios e um calendário de lançamentos semanais. Seguindo isso, os episódios 3 e 4 chegam ao Disney+ neste dia 20.

A série, derivada de "WandaVision", deve completar a história de Visão, interpretado por Paul Bettany.

Quando estreiam os próximos episódios de 'VisionQuest'?

O 3° e o 4º episódio de "VisionQuest" estreiam nesta terça-feira, 20, a partir das 22 horas.

Qual a história de 'VisionQuest'?

"VisionQuest" acompanha a versão reconstruída de Visão após escapar das pessoas que queriam utilizá-lo como arma. O personagem de Paul Bethany permanece escondido enquanto tenta entender quem realmente é.

O problema é que sua programação guarda diferentes inteligências artificiais já vistas na história de Tony Stark. Entre elas estão J.A.R.V.I.S., F.R.I.D.A.Y., E.D.I.T.H. e Ultron.

A situação muda, no entanto, quando Visão recebe a notícia de que estão oferecendo uma recompensa por sua captura. O protagonista, então, passa a fugir ao lado de Thomas Shepard, um jovem misterioso que pode ser a nova encarnação de seu filho Tommy Maximoff.

Quais projetos da Marvel estão ligados a 'VisionQuest'?

Os títulos escolhidos foram divulgados pela Marvel Studios: