Doja Cat é vítima de ataque hacker com cripto falsa e seguidores perdem R$ 8 milhões

A conta no X, antigo Twitter, da rapper Doja Cat foi hackeada na última segunda-feira, 8, e usada para promover uma criptomoeda fraudulenta com o nome da cantora, de acordo com informações confirmadas pelos jornais Daily Trends e The Daily Mail, citando fontes próximas à artista.

O token, “Doja Cat (DOJA)”, alcançou uma capitalização de mercado de US$ 1,65 milhão após ser promovido via a conta hackeada em publicações. Posteriormente, ele caiu para uma capitalização de mercado de US$ 16.820, causando perdas aos investidores de mais de US$ 1,63 milhão (mais de R$ 8 milhões, na cotação atual).

A primeira publicação falsa tinha uma imagem de Doja Cat vestida com uma armadura e empunhando uma espada, com a legenda "compre DOJA ou então...” e um endereço para o contrato de criação da criptomoeda na rede blockchain Solana.

A rapper chegou a publicar um vídeo em outra rede social em que alertou seus seguidores sobre o golpe: Não sou eu!É literalmente um impostor! Pessoal, não acreditem naquilo, ok. Foi outra pessoa".

Iggy Azalea, que é amiga de Doja Cat e recentemente também teve sua conta invadida para divulgar uma criptomoeda falsa, fez uma publicação no X para alertar sobre o caso: “Caiam no golpe se quiserem, mas eu sou amiga dela na vida real, então vocês se deram mal com esse tweet, hackers,”.

Uma série de novas criptomoedas meme de celebridades foram lançadas no mercado nos últimos meses, a maioria das quais caiu 90% ou mais nas primeiras horas após o lançamento. A alta desvalorização indica que muitos desses tokens são criados para golpes, com um mecanismo que permite que os criadores desviem os fundos investidos.

Em 2 de julho, a conta no X da atriz Sydney Sweeney também foi hackeada e usada para promover uma moeda de celebridade não oficial chamada SWEENY.