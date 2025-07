Entre estreias e despedidas, parques da Disney vivem ano de transição

O Walt Disney World, na Flórida, vive em 2025 um de seus anos mais ativos desde a sua abertura, em 1971, com a inauguração de atrações inéditas, espetáculos reformulados e áreas temáticas em construção. Entre o que já está disponível e o que estreia nos próximos meses, a programação revela uma estratégia clara: reativar personagens consagrados com novas leituras e expandir os parques para reforçar a permanência do público por mais dias no complexo.

No Disney’s Hollywood Studios, dois espetáculos musicais já em cartaz concentram parte das atenções. Em “Disney Villains: Unfairly Ever After”, vilões clássicos como Cruella, Malévola e Capitão Gancho assumem o protagonismo em uma narrativa original, com efeitos visuais e ambientação sombria.

Ao lado, uma nova versão do musical da Pequena Sereia — “The Little Mermaid – A Musical Adventure” — aposta em marionetes, atores e projeções digitais para recontar a história de Ariel, com foco em imersão visual.

No EPCOT, um novo espaço também já está em operação: o lounge GEO-82, instalado dentro da icônica estrutura da Spaceship Earth. Exclusivo para maiores de 21 anos, o local combina ambiente retrô-futurista, vista para os jardins do parque e um cardápio de coquetéis e petiscos inspirados em sabores globais. As reservas são feitas pelo aplicativo MyDisneyExperience.

Já nas áreas externas dos parques, a Disney aproveita o verão americano com o projeto Cool Kid Summer, em funcionamento até 1º de setembro. A proposta espalha atrações temporárias por todos os parques, como festas com DJ, atividades infantis, jogos temáticos e encontros com personagens como Stitch, Pateta e Phineas e Ferb. A programação também atinge hotéis do complexo, como o Disney’s Pop Century Resort e o Wilderness Lodge, com oficinas, música e visitas de personagens.

Test Track, no EPCOT: em parceria com a General Motors, reabertura marca a volta de uma das atrações mais populares do parque

Estreias previstas até o fim do ano

No dia 20 de julho, o Magic Kingdom ganhou um novo desfile noturno: “Disney Starlight: Dream the Night Away”, conduzido pela Fada Azul, com a presença de personagens de Encanto, Frozen, Peter Pan e Moana.

No EPCOT, dois dias depois, a reabertura do Test Track marca a volta de uma das atrações mais populares do parque, agora com novo enredo, tecnologia atualizada e foco em design automotivo, em parceria com a General Motors.

Ainda em 2025, estão previstas duas novas experiências imersivas. No Magic Kingdom, o lounge The Beak and Barrell será inspirado em Piratas do Caribe, com cardápio temático e surpresas interativas. No Animal Kingdom, o teatro da Árvore da Vida recebe o novo filme 4D Zootopia: Better Zoogether!, protagonizado por Judy Hopps e Nick Wilde.

Outra transição importante ocorre com a despedida da atração DINOSAUR, que será encerrada nos próximos meses. O espaço dará lugar à futura área Tropical Americas, prevista para 2027, uma expansão de 11 acres que trará atrações inspiradas em Encanto e Indiana Jones.

Além disso, o evento Disney After Hours segue em operação, com ingressos que garantem três horas extras nos parques após o fechamento oficial. A experiência inclui bebidas, pipoca e sorvetes, além de menor tempo de espera nas atrações.

Expansão contínua e investimento recorde

Entre 2025 e 2027, o Walt Disney World se prepara para inaugurar uma série de novas áreas, incluindo:

Villains Land , no Magic Kingdom, com duas atrações e restaurante

, no Magic Kingdom, com duas atrações e restaurante Monstrópolis , no Hollywood Studios, com a primeira montanha-russa suspensa da Disney

, no Hollywood Studios, com a primeira montanha-russa suspensa da Disney Piston Peak National Park , inspirado em Carros, com ambientação de parque nacional americano

, inspirado em Carros, com ambientação de parque nacional americano Atualização da Rock ‘n’ Roller Coaster com os Muppets

com os Muppets Reconfiguração do Buzz Lightyear’s Space Ranger Spin, na Tomorrowland

O complexo de 110 km² — quase o tamanho da cidade de San Francisco — conta hoje com quatro parques temáticos, dois aquáticos, 29 mil quartos de hotel e mais de 200 dias de eventos especiais por ano.

Com investimentos superiores a US$ 17 bilhões até 2034, segundo o grupo Disney Parks, o complexo avança numa estratégia de longo prazo que combina expansão física, atualização tecnológica e capitalização sobre franquias já consolidadas.

A meta é clara: garantir vantagem competitiva e manter a liderança do Walt Disney World, ampliar o tempo médio de permanência do visitante e diversificar os fluxos de receita, numa equação que une narrativa, nostalgia e inovação.