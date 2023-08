Dia Internacional do Gato: veja quais são os pets mais ricos do mundo

Os gatos são, sem dúvida, alguns dos animais mais fofinhos para se ter em casa. O rosto expressivo, as orelhas pontudas e o formato do corpo são quase sempre irresistíveis. Na verdade, são inclusive tão queridos que têm um dia só para eles: 8 de agosto, o Dia Internacional do Gato, data criada em 2002 pelo International Fund for Animal Welfare para conscientização e proteção desses animais.

Só que, além de toda a fofura e companheirismo, há uma outra curiosidade sobre esses felinos que surpreende: olhinhos "pidões" e patinhas peludas à parte, os gatos também podem ser donos de verdadeiras fortunas — tão grandes que superem o patrimônio de boa parte dos milionários brasileiros. São os "filhos" de bilionários ou pet-influencers, ou mesmo animais de bilionários: herdeiros de milhares de dólares.

Veja a lista dos gatos mais ricos do mundo

5. Tommaso

Seguindo a linha de pets ricos está o herdeiro Tommaso. O gatinho preto era o principal companheiro de sua dona, uma viúva italiana de 94 anos. Quando a senhora morreu em 2011, na Itália, ela deixou seu singelo patrimônio para ele, escrito no testamento e dividido em dinheiro, casas e apartamentos espalhados pelo país.

Tommaso é cuidado por Stefania, uma enfermeira que cuidou da viúva, e tem um patrimônio de € 10 milhões (R$ 53,6 milhões).

4. Choupette

Herdeira do estilista Karl Lagerfeld, ex-diretor criativo da Chanel e da Fendi, a gata Choupette entrou para a história por estar na lista dos felinos mais ricos do mundo. Desde que adquiriu a gata, o fashionista fez uma conta no Twitter para ela, coordenada por Ashley Tschudin, criador e CEO da Curiosity Cincy. A pet de Lagerfeld já estreou em um editorial de moda na revista "V", assim como na Vogue.

Hoje, o patrimônio estimado de Choupette é de US$ 13 milhões (R$ 70,30 milhões).

3. Blackie

Outro gato preto também está na lista de felinos milionários. Por anos, Blackie ocupou o posto de gato mais rico do mundo, noticiado pelo "Guinness World Records". Isso porque em 1988, seu tutor, um milionário chamado Ben Rea, morreu — e deixou sua herança milionária, em libras, ao bichano.

Blackie tem um patrimônio hoje equivalente a ₤ 18,5 milhões (R$ 116 milhões).

2. Olivia Benson

A "filha" de Taylor Swift já foi considerada muitas vezes como a gata mais rica do mundo. Isso porque a cantora é apaixonada por ela, e a gatinha já apareceu em diversos de seus clipes. Mas embora seja a mais rica, Olivia Benson, uma homenagem a personagem de “Law & Order: SVU” não é o único anima de estimação de Swift: ela também tem a gata Meredith Grey (em alusão à "Grey's Anatomy".

Olivia Benson tem patrimônio estimado de US$ 97 milhões (R$ 523,5 milhões).

1. Nala

A líder da lista dos gatos mais ricos do mundo é a Nala, uma pet-influencer muito conhecida, cujos tutores são Shannon Ellis e Pookie Metachittiphan. A gatinha de 13 anos tem uma conta no Instagram com mais de 4,5 milhões de seguidores e está listada no "Guiness World Record" como a maior pet-influencer do mundo. Seu patrimônio vem sobretudo de publicidades na rede social e da marca de comida de gato de mesmo nome.

O patrimônio estimado de Nala é de US$ 100 milhões (R$ 539,72 milhões).