Dia Internacional do Gato: o que é preciso para adotar um pet em São Paulo?

Orelhas pontudas, focinho gelado e patinhas peludas são, muitas vezes, irresistíveis. É por isso que os gatos estão entre os animais de estimação mais amados pelos humanos: é difícil resistir à fofura desses bichinhos. Embora ainda pouco compreendidos, especialmente por serem pets bem diferentes dos cachorros, eles dominam o lar das pessoas: são, ao todo, mais de 600 milhões de gatos domésticos no mundo, segundo estudo da Ecology Global Network.

Embora tão presentes na casa das pessoas, muitas vezes, os gatos estão expostos à irresponsabilidade e maldade humana. Foi por isso que, desde 2002, a International Fund for Animal Welfare tornou o dia 8 de agosto no Dia Internacional do Gato, data criada para conscientização e proteção desses pets.

Proteger os gatos, no entanto, vai além de impedir que sejam vítimas de maus-tratos nas ruas. Na verdade, é necessário que haja uma adoção responsável desses pets: um lugar de acolhimento, com o que for preciso para que o animal tenha um ambiente saudável e seguro. Veja abaixo o que é necessário para adotar um gatinho:

O que é preciso para adotar um gato?

Dos milhares de gatos domésticos do mundo, uma parcela considerável está nas ruas e outra dentro de ONGs e instituições à espera de uma adoção responsável. E ainda que seja mais simples adotar um gatinho do que adotar um cachorro, algumas ações são necessárias para se ter esses pets em casa — e de maneira segura.

A primeira delas é compreender que lugar de gato de estimação é dentro de casa: animais que têm acesso à rua estão mais suscetíveis à violência, atropelamentos, doenças, entre outros perigos. O ambiente mais seguro para esses pets é em casa, com acesso à alimentação saudável, água limpa e caixinha de areia. E é mito o que dizem de que eles sentem falta de "dar uma voltinha".

Colocar telas nas janelas antes de receber o gato

O primeiro passo para uma adoção responsável é "telar" todo o ambiente. Gatos são animais que gostam de explorar o ambiente — e têm preferência por lugares altos, como janelas, topos de armários e prateleiras.

Colocar telas de proteção nas janelas da casa impede tanto que eles tenham acesso à rua quanto que caiam de um andar alto, em caso de quem morar em prédios.

O tipo de tela também importa: elas precisam ter uma trama menor, para que o gato não fique preso nela ou a ultrapasse.

Caixinha de areia grande

Outra necessidade para se ter um gatinho é comprar uma caixinha de areia grande o suficiente para comportá-lo. O comprimento precisa ser maior do que o gato, contando com o rabo, e a largura precisa permitir que o animal consiga se movimentar dentro da caixa. Vale lembrar que a altura também é importante: quanto maior, melhor.

Alimentação saudável

A alimentação do gato é diferente da dos cachorros. Isso porque os gatos precisam de refeições compostas por ração seca e úmida (o famoso sachê), porque naturalmente consomem pouca água ao longo do dia.

Na hora de comprar a ração seca, se possível, é bom dar preferência para as opções premium ou super premium, que contém menos aditivos artificiais e promovem uma alimentação mais saudável. Para os sachês, as marcas com menos sódio são preferenciais — mas o importante é oferecer uma comida úmida.

Água em abundância

Como os gatos não costumam beber tanta água, os veterinários indicam que o líquido seja oferecido em vários locais da casa. Além de potinhos espalhados pelos cômodos, é válido o investimento em fontes de água corrente, que instigam a curiosidade dos animais.

Atenção e comprometimento

É um fato que os gatos são animais mais independentes dos que os cachorros, mas nem por isso eles precisam de pouca atenção: para gastar energia, esses animais precisam brincar, correr e ter companhia. Para adotar um gatinho é necessário o comprometimento de dar atenção a eles sempre que possível, brincar e oferecer espaço para que possam correr e explorar o ambiente no qual estão inseridos.

Onde adotar um gato em São Paulo?

Assim como funciona com cachorros, é possível comprar gatos com raças definidas, ou adotar os sem raça definida que estão alocados em abrigos, em busca de um novo tutor e um lar seguro. Em São Paulo, existem algumas ONGs e instituições com gatinhos de todas as idades para a adoção, confira:

Vito e Carmela

O Centro de adoção Vito e Carmela fica localizado na rua Pamplona, 1481, zona central de São Paulo. O local oferece adoção tanto de gatos quanto de cachorros. Para adotar, é necessário preencher um formulário, que garante que o novo tutor fará uma adoção responsável do animal.

A maior parte dos gatinhos já vem castrados, vacinados e testados para FIV e Felv, duas doenças graves para os felinos.

Catland

A Catland é uma instituição exclusiva para gatos que promove o resgate de animais de rua e a adoção responsável dos felinos. Para adotar, é necessário garantir a proteção de saídas e rotas de fugas, comprovar condições financeiras para manter o animal, morar em São Paulo e assinar um termo de responsabilidade.

A maior parte dos gatinhos já vem castrados, vacinados e testados para FIV e Felv.

Adote um gatinho

A ONG Adote Um Gatinho já tem uma história: são 20 anos auxiliando no resgate de animais e na adoção responsável, com mais de 17 mil animais doados. Os animais são castrados e vacinados antes da doação e eles aceitam tutores tanto da capital paulista quando da região do ABC. Além da adotar, a ONG também oferece a possibilidade de apadrinhamento dos felinos.

Antes de adotar, é necessário assinar um formulário de responsabilidade. A maior parte dos gatinhos já vem castrados, vacinados e testados para FIV e Felv.

Mundo Gato

A Mundo Gato também oferece gatos de todas as idades para adoção, mas os animais só são liberados mediante à assinatura de um termo de responsabilidade. A entrega do gato é feita pessoalmente após vistoria do imóvel e avaliação das condições de moradia a serem oferecidas.

A maior parte dos gatinhos já vem castrados, vacinados e testados para FIV e Felv.