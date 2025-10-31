Pop

Dia do Saci rivaliza com Halloween? Entenda a história por trás da disputa

A data foi criada pela Sociedade de Observadores de Saci de São Luiz do Paraitinga (SP) para manter as tradições populares vivas

Paloma Lazzaro
Paloma Lazzaro

Estagiária de jornalismo

Publicado em 31 de outubro de 2025 às 14h33.

Nesta sexta-feira, 31 de outubro, parte dos brasileiros se dividem entre quem comemora o Halloween e quem prestigia o Dia do Saci.

Apesar de ter intuito tradicionalista, a segunda opção é a mais recente entre as duas. Criada em 2003 pela Sociedade de Observadores de Saci (Sosaci) de São Luiz do Paraitinga, em São Paulo, a data busca ser um contraponto ao Halloween - ou “raloim”, como escrevem em seus manifestos.

O jornalista e geógrafo Mouzar Benedito, um dos criadores da Sosaci, disse que estava incomodado com a, nas suas palavras, "invasão cultural representada pelo Halloween no Brasil".

Os membros da Sociedade sugeriram a criação do Dia do Saci para vereadores locais. A sugestão fez sucesso e São Luiz do Paraitinga instituiu a data comemorativa já em 2003.

O caminho no legislativo

No mesmo ano, o deputado federal Aldo Rebelo (PCdoB - SP) propôs o projeto de lei federal nº 2 762 para oficializar a data comemorativa. O texto foi elaborado pelo deputado federal Chico Alencar, (PSOL - RJ) e pela vereadora de São José dos Campos Ângela Guadagnin (PT - SP).

O PL acabou sendo arquivado por dez anos na Câmara, até ser resgatado e aprovado em 2013,  oficializando o Dia do Saci no Brasil.

No estado de São Paulo, a jornada legislativa foi mais rápida.

A lei estadual nº 11.669 foi aprovada na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo em 2004 e já adicionou a data ao calendário estadual.

Comemorações do Dia do Saci

"Um espectro ronda a indústria da cultura. Como já ocorrera durante a I Guerra Mundial – quando os chamados 'povos civilizados' se matavam entre si nos campos da Europa, como lembra Monteiro Lobato em seu Inquérito, escrito em 1917 –, o espectro do Saci voltou para dar nó na crina das potências que invadem os outros países com uma 'indústria cultural' predadora e orquestrada", afirma no Manifesto do Saci de 2012 Mouzar Benedito, um dos fundadores da Sosaci e idealizador da campanha Saci Mascote da Copa do Mundo 2014.

As "potências que invadem os outros países", nesse caso, acabaram por vencer a batalha pelo gosto cultural no Brasil. Nos últimos dez anos, as festas de Halloween têm se multiplicado pelas capitais brasileiras e varejistas têm se adaptado à tendência.

Apesar da aparente derrota, o Dia do Saci nunca se propôs a ser hegemônico. Se o objetivo é fortalecer a cultura popular, ele teve sucesso São Luiz do Paraitinga.

Na cidade do interior de São Paulo, fundada em 1769 e destino turístico para entusiastas da história interiorana paulista, as comemorações em homenagem à figura folclórica ocupam toda a última semana de outubro.

Apresentações, feiras e atividades lúdicas ocupam o calendário cheio das festividades, oficializadas pela prefeitura do município.

Confira abaixo o calendário disponibilizado pela Sosaci:

