Dia do Orgulho Nerd: por que o Dia da Tolha é comemorado hoje?

Todo dia 25 de maio, considerado o Dia do Orgulho Nerd, é a mesma coisa: algumas pessoas saem de casa trajadas com seus melhores "mantos" geeks. É camiseta de Star Wars para cá, de Pokémon para lá, estampa de Game of Thrones, de Zelda, de algum jogo do momento (ou clássico) ou algum personagem de um filme famoso. O curioso, no entanto, não é a camiseta e sim a toalha pendurada no ombro.

A prática, apesar de bem estranha, é simples de se explicar. No dia 25 de maio comemora-se o Dia do Orgulho Nerd ou Dia da Toalha, em homenagem ao escritor Douglas Adams, criador do 'Guia do Mochileiro das Galáxias'. Em seus livros, que satirizam a sobrevivência no espaço, Adams afirma que o item mais importante em uma viagem nas galáxias é a bendita da toalha.

"O Guia do Mochileiro das Galáxias faz algumas afirmações a respeito das toalhas. Segundo ele, a toalha é um dos objetos mais úteis para um mochileiro interestelar. Em parte devido ao seu valor prático: você pode usar a toalha como agasalho quando atravessar as frias luas de Beta de Jagla; pode deitar-se sobre ela nas reluzentes praias de areia marmórea de Santragino V, respirando os inebriantes vapores marítimos; você pode dormir debaixo dela sob as estrelas que brilham avermelhadas no mundo desértico de Kabrafoon; pode usá-la como vela para descer numa minijangada as águas lentas e pesadas do rio Moth; pode umedecê-la e utilizá-la para lutar em um combate corpo a corpo; enrolá-la em torno da cabeça para proteger-se de emanações tóxicas ou para evitar o olhar da Terrível Besta Voraz de Traal (um animal estonteantemente burro, que acha que, se você não pode vê-lo, ele também não pode ver você – estúpido feito uma anta, mas muito, muito voraz); você pode agitar a toalha em situações de emergência para pedir socorro; e naturalmente pode usá-la para enxugar-se com ela se ainda estiver razoavelmente limpa", diz o autor no terceiro livro da saga.

Homenagem a Star Wars

No dia 25 não é só o Dia da Toalha que está em pauta. A data também remete ao lançamento do primeiro filme da franquia "Star Wars: Uma Nova Esperança", que estreou em 25 de maio de 1977.

Neste dia, os fãs de Star Wars também celebram a existência e sucesso da franquia (e aguardam novidades).

Orgulho de ser Nerd e Geek

Além da homenagem ao escritor e sua obra, que são referências do mundo geek, o Dia do Orgulho Nerd tem como objetivo comemorar a defesa o direito que toda e qualquer pessoa tem em ser um nerd ou um geek.

Se no passado o termo era pejorativo, hoje, ele é sinônimo de orgulho — e reflete todo um grupo de pessoas fissuradas em filmes, séries, livros, histórias em quadrinhos, jogos, tecnologia e ciência. Esse grupo, então, se torna uma grande comunidade: frequenta os mesmos eventos, consome o mesmo conteúdo e compartilha suas impressões, gostos e ideias.

O nerd é consumista por natureza — e, portanto, um ótimo consumidor

Antes de apenas um público apaixonado, a verdade é que os nerds são uma comunidade bem consumista. Para se ter ideia, segundo a Pesquisa Geek Power de 2022 (do Omelete), quase 80% deles tem pelo menos dois streamings assinados.

Mesmo se recebem pouco, como mostra a pesquisa, eles estão mais que dispostos a gastar em itens geeks, seja em assinaturas de streaming, ingresso de cinema, jogos de console ou computador, entre outros.

A parte dos games, inclusive, é uma das que revela a intensidade desse consumo. 70% dos entrevistados afirmaram que costumam jogar jogos eletrônicos com frequência. 26% jogam de duas a três vezes por semana, 24% jogam todos os dias, e 22% jogam de quatro a seis vezes por semana.