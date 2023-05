Dia do Orgulho Nerd: 10 filmes para comemorar o dia da tolha; veja onde assistir

O dia do Orgulho Nerd ou dia da Toalha é comemorado todos os anos no dia dia 28 de maio. A data homenageia o escritor Douglas Adams, criador do 'Guia do Mochileiro das Galáxias'. Em seus livros, que satirizam a sobrevivência no espaço, Adams afirma que o item mais importante em uma viagem nas galáxias é a toalha.

Além da homenagem ao escritor e sua obra, que são referências do mundo geek, o Dia do Orgulho Nerd tem como objetivo comemorar a defesa o direito que toda e qualquer pessoa tem em ser um nerd ou um geek.

Se no passado o termo era pejorativo, hoje, ele é sinônimo de orgulho — e reflete todo um grupo de pessoas fissuradas em filmes, séries, livros, histórias em quadrinhos, jogos, tecnologia e ciência. E possível observar fãs com camisetas de Star Wars. Pokémon, Game of Thrones, de algum jogo do momento (ou clássico) ou algum personagem de um filme famoso.

Para celebrar a data, a EXAME separou dez filmes essenciais para quem quer comemorar o Orgulho Nerd em grande estilo.

10 filmes para comemorar o dia da tolha

Star Wars (todos os filmes) - onde assistir: Disney+

Homem de Ferro (2008) -- e todo Universo Cinematográfico da Marvel - Onde assistir: Disney+

2001: uma Odisseia no Espaço - onde assistir: HBO Max

Senhor dos Anéis (os três) - onde assistir: Amazon Prime Video e HBO Max

Harry Potter (todos) - onde assistir: HBO Max

Jurassic Park (primeiro) - onde assistir: Telecine e Amazon Prime Video

Interestelar - onde assistir: Amazon Prime Video e HBO Max

Scott Pilgrim Contra o Mundo - onde assistir: Amazon Prime Video e Apple TV