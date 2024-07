Nova bolsa das celebridades é de grife francesa 'esquecida' – e lança luz sobre 'luxo discreto'

Celebridades como Charli XCX a Hailey Bieber agora trazem um novo acessório em suas aparições públicas: sua bolsa Holy de US$ 990 da grife francesa Courrèges.

Um estilista falou ao Business Insider que é a peça perfeita para as "mulheres independentes".

Se temos lendas como a Birkin, da Hermès, a Saddle Bag, da Dior, e a Baggy jeans, da Louis Vuitton, agora o momento é da Holly Bag. A grife francesa lançou a bolsa como uma reformulação de uma peça de seu arquivo, com uma estrutura firme, alça redonda ajustável e um logotipo curvilíneo discreto, na Paris Fashion Week em fevereiro.

Nos meses que se seguiram, a Holy rapidamente se consolidou como "a bolsa" das celebridades.

Os estilistas atribuem a popularidade da Holy à sua personificação de duas tendências da moda atuais: luxo discreto e nostalgia. Pode ser também um um sinal da eficácia do novo diretor artístico da Courrèges: um millennial que está revivendo a marca.

Nicolas Di Felice que está na casa dos 40 anos, se juntou à Courrèges como diretor artístico em 2020 após passagens pela Balenciaga, Dior e Louis Vuitton. Ele chegou com a missão de dar nova vida a uma grife que teve seu apogeu na década de 1960, de acordo com a Business of Fashion, uma publicação do setor.

E parece que está dando certo.

Yael Quint, uma estilista que mora em Nova York e Los Angeles, falou ao BI que a Holy é um exemplo ideal da tendência do luxo discreto porque não tem uma marca evidente.O pequeno símbolo metálico na bolsa é uma versão estilizada das letras AC, uma homenagem ao fundador da marca, André Courrèges.

A bolsa Holy tem uma variedade de tamanhos e cores em diferentes faixas de preço. Embora o tamanho padrão seja de US$ 990, os mini podem custar apenas US$ 790, enquanto os modelos maiores são vendidos por até US$ 1.780.

Algumas outras bolsas de luxo silenciosas são mais caras. A Margaux ,da The Row ,começa em US$ 3.490, enquanto as cobiçadas bolsas acolchoadas da Bottega Veneta variam de US$ 1.500 a impressionantes US$ 45.900.