Star Wars Day: Apple e Disney reúnem 172 fãs da saga em novo comercial; assista

A Apple e a Disney se uniram em um novo comercial publicitário para o 'Star Wars Day' (ou 'Dia de Star Wars', na tradução), celebrado tradicionalmente em 4 de maio. A ação foi produzida nos Estados Unidos para anunciar o recurso 'Find Your Friends' do iPhone 15, que destaca a funcionalidade de localização precisa em ambientes lotados.

No filme bem-humorado, um fã de Star Wars vestido do personagem Boba Fett parte para encontrar amigos em uma convenção. No local, ele usa o recurso do telefone para achar o resto de seu clã de Mandalorianos em um espaço repleto de outros fãs fantasiados.

O anúncio de três minutos, dirigido por Kim Gehrig, está cheio de easter eggs de Star Wars (veja abaixo). Segundo o The Hollywood Reporter, a Lucasfilm disse que recebeu mais de 300 inscrições para o comercial, que reuniu um total de 172 fãs envolvidos na produção. Esse é o maior número de fãs que já estiveram em um projeto realizado pela empresa.

Por que 4 de maio é dia de Star Wars?

A origem da celebração remonta à homenagem informal "May the fourth be with you" (em português, "Que o 4 de maio esteja com você"), um trocadilho inteligente com a frase icônica da franquia, "May the force be with you" ("Que a força esteja com você").

A brincadeira surgiu na década de 1970, pouco tempo após o lançamento do primeiro filme da saga, "Star Wars: Episódio IV - Uma Nova Esperança", em 1977. O termo "May the Fourth Be With You" começou a ser utilizado por fãs para celebrar a cultura e o legado de Star Wars, tornando-se uma espécie de cumprimento entre os aficionados pela saga.

Mas o feriado não oficial realmente decolou até começar a florescer em hashtags de redes sociais até que a data foi adotada oficialmente pela Lucasfilm, empresa responsável por Star Wars.

Desde então, todo dia 4 de maio é uma oportunidade para os fãs de Star Wars se reunirem, assistirem aos filmes, lerem os quadrinhos, jogarem videogames, vestirem-se como seus personagens favoritos e compartilharem sua paixão pela saga.

O Dia de Star Wars também oferece às marcas a oportunidade de se conectar com o público e gerar um engajamento positivo, a partir da criação de produtos e campanhas. A Disney, por exemplo, está relançando todos os nove filmes da 'Saga Skywalker' em cinemas selecionados dos Estados Unidos neste fim de semana para celebrar o 25º aniversário de 'A Ameaça Fantasma'.