Ator de 'General Hospital' e 'The OA' é morto durante tentativa de assalto

O ator Johnny Wactor, conhecido por suas atuações em séries de TV como “General Hospital” e “The OA”, foi baleado e morto durante uma tentativa de assalto em Los Angeles, nos Estados Unidos.

Segundo o site TMZ, o artista de 37 anos estava com um amigo na manhã deste sábado, 25, quando avistaram três homens tentando roubar o catalisador de seu carro.

Um dos suspeitos disparou contra Wactor antes que o trio fugisse do local. Uma equipe de resgate foi chamada e levou Wactor rapidamente para o hospital, mas ele não resistiu aos ferimentos e foi declarado morto ao chegar na unidade de saúde.

Em um comunicado emitido à revista Variety, o empresário de Johnny Wactor declarou: “Johnny Wactor era um ser humano espetacular. Não apenas um ator talentoso que estava comprometido com seu ofício, mas um verdadeiro exemplo moral para todos que o conheciam”.

Wactor ficou conhecido por interpretar o personagem Brando Corbin da série "General Hospital" entre 2020 e 2022, participando de cerca de 200 episódios do programa que já dura mais de 60 anos no canal americano ABC.

Ele também atuou em séries como "Westworld", "The OA", "NCIS" e "Siberia". Em 2023, esteve no filme "Caçador de Tormentas", com o ator Alec Baldwin.