Acordo Mercosul-EFTA entra em vigor e amplia oportunidades comerciais entre Brasil e Noruega

Entrou em vigor em 1º de novembro de 2026 o acordo de livre comércio entre o Mercosul e a Associação Europeia de Livre Comércio (EFTA) nas relações entre Brasil e Noruega. Segundo o Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC), 99,8% do valor das exportações brasileiras destinadas ao mercado norueguês terá acesso em regime de livre comércio, conforme as condições previstas para cada produto.

Entre os setores beneficiados estão vestuário, têxteis, alimentos industrializados, óleos vegetais e produtos para alimentação animal. No segmento de vestuário, 249 linhas tarifárias passam a ter imposto de importação zerado. Um levantamento da Confederação Nacional da Indústria (CNI) identificou aproximadamente 300 oportunidades de exportação, envolvendo produtos como café, alumínio, farelo de soja, sucos, máquinas e equipamentos.

Apesar das vantagens, especialistas alertam que a redução tarifária não elimina os desafios para acessar o mercado. Segundo Daniel Toledo, advogado especialista em direito internacional, as empresas precisarão atender a exigências regulatórias, técnicas e operacionais, especialmente quanto à comprovação da origem dos produtos e às certificações.

“Eliminar tarifas não significa eliminar todas as dificuldades para exportar”, afirma. Ele destaca que custos com laboratórios, documentação, rastreabilidade e adequação às normas podem representar obstáculos principalmente para pequenas e médias empresas.

Fabrício Bertini Pasquot Polido, especialista em direito internacional e sócio do escritório L.O. Baptista Advogados, também ressalta a importância da conformidade comercial. “Para as PMEs, o custo da informação e da conformidade pode ser tão relevante quanto a própria tarifa”, avalia.

Diversificação das exportações

O acordo também pode ampliar a participação de produtos brasileiros com maior valor agregado no mercado norueguês. Para Toledo, setores como alimentos industrializados, vestuário e têxteis têm potencial, desde que invistam em qualidade, inovação e sustentabilidade.

Polido considera que a principal oportunidade está na diversificação da pauta exportadora. “O aspecto mais interessante do Acordo Mercosul-EFTA é sua capacidade de estimular uma mudança qualitativa da pauta de exportações”, afirma.

Na última década, o comércio bilateral entre Brasil e Noruega cresceu 84,8%, enquanto as exportações brasileiras avançaram 110,9%, segundo a CNI. Assinado em setembro de 2025, o tratado envolve também Suíça, Islândia e Liechtenstein. A aplicação ocorre bilateralmente, conforme a conclusão dos procedimentos internos de cada país.

Para Toledo, a conquista do mercado norueguês dependerá da capacidade de oferecer produtos diferenciados e estabelecer relações comerciais duradouras. “O acordo comercial abre o mercado, mas não garante compradores. Quem conseguir compreender as exigências locais, adaptar seus produtos e construir relações comerciais de longo prazo terá melhores condições de aproveitar essas oportunidades”, afirma.

Polido também destaca que a efetividade do tratado dependerá de ações concretas de internacionalização. “O verdadeiro indicador de êxito não será apenas o percentual de tarifas eliminadas, mas a capacidade de empresas brasileiras, especialmente pequenas e médias, utilizarem efetivamente esses acordos para diversificar produtos, destinos e sua própria inserção nas cadeias internacionais de valor”, conclui.