Alta nas vendas não salva balanço e Americanas tem prejuízo de R$ 352 mi no 3º tri

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A Americanas registrou prejuízo líquido de R$ 352 milhões no terceiro trimestre de 2026, apesar do crescimento de 10,3% na receita líquida. O Ebitda ajustado caiu 90,7%, pressionado pelo avanço dos custos e pela perda de margem. A companhia também encerrou o período com dívida líquida de R$ 1,16 bilhão e consumo de caixa nos últimos 12 meses. Os resultados vêm poucas semanas após o fim de sua recuperação judicial, encerrada pela Justiça em outubro.

A Americanas (AMER3) registrou prejuízo líquido de R$ 352 milhões no terceiro trimestre de 2026, revertendo o lucro de R$ 367 milhões apurado no mesmo período do ano passado. O resultado financeiro foi divulgado nesta quarta-feira, 11, em meio ao processo de transformação da companhia, que encerrou recentemente sua recuperação judicial, mas ainda enfrenta dificuldades para recuperar a rentabilidade e fortalecer sua geração de caixa.

No acumulado dos nove primeiros meses do ano, o prejuízo líquido chegou a R$ 955 milhões, aumento de 320,7% em relação aos R$ 227 milhões registrados entre janeiro e setembro de 2025. A comparação entre os períodos, de acordo com a administração da varejista, é influenciada por efeitos tributários e financeiros extraordinários reconhecidos no ano passado, que beneficiaram o resultado daquele exercício.

O desempenho operacional da Americanas também mostrou perda de força. O Ebitda ajustado, indicador que mede o resultado da atividade da companhia antes de juros, impostos, depreciação e amortização e exclui despesas com o processo de recuperação judicial, somou R$ 52 milhões entre julho e setembro, queda de 90,7% em relação aos R$ 558 milhões de um ano antes.

A margem Ebitda ajustada, que representa a parcela da receita líquida convertida em resultado operacional, passou de 20,74% para 1,75%.

Considerando o indicador reportado, sem os ajustes, o Ebitda foi de R$ 22 milhões, recuo de 95,9% na comparação anual. Já o Ebitda ajustado excluindo os efeitos do IFRS 16, que também desconta os pagamentos de arrendamento das lojas, ficou negativo em R$ 148 milhões, ante resultado positivo de R$ 356 milhões no terceiro trimestre de 2025. O indicador ajuda a dimensionar a pressão sobre a operação quando são considerados os desembolsos com aluguéis.

Piora do resultado operacional veio apesar do crescimento das vendas

A receita líquida da Americanas alcançou R$ 2,966 bilhões no trimestre, avanço de 10,3% sobre os R$ 2,690 bilhões registrados no mesmo intervalo de 2025. Entre janeiro e setembro, o faturamento líquido somou R$ 9,356 bilhões, alta de 8,6% na comparação anual.

Na mensagem que acompanha o balanço, o CEO da companhia, Fernando Soares, afirmou que a empresa manteve uma evolução resiliente mesmo diante de um cenário macroeconômico desafiador para o varejo. Segundo Soares, os resultados refletem a estratégia de transformação da companhia e o avanço das operações físicas, digitais e de serviços financeiros.

O executivo destacou que, até setembro, a receita bruta das lojas físicas cresceu 5,3%. Considerada também a operação online-to-offline (O2O), o volume chegou a R$ 10,5 bilhões. As vendas nas mesmas lojas, indicador que considera unidades em funcionamento nos dois períodos comparados, avançaram 8,7%, enquanto a receita bruta por metro quadrado aumentou 9,3%. A receita bruta de serviços cresceu mais de 46%.

"Esses resultados reforçam o compromisso da Americanas com a evolução e o fortalecimento de suas frentes, especialmente em um ambiente macroeconômico desafiador, e mostram que a Companhia segue avançando com consistência", afirmou o CEO.

O crescimento da receita, porém, veio acompanhado de uma expansão ainda maior dos custos das mercadorias e serviços vendidos. No terceiro trimestre, essa linha somou R$ 2,125 bilhões, alta de 11,9% em relação aos R$ 1,899 bilhão registrados um ano antes. Com isso, o lucro bruto avançou 6,3%, para R$ 841 milhões, mas a margem bruta recuou de 29,4% para 28,4%.

Do lado das despesas, a companhia conseguiu apresentar alguma redução. Os gastos com vendas, gerais e administrativos, excluindo depreciação e amortização, totalizaram R$ 754 milhões, queda de 2,3% na comparação anual. Como proporção da receita líquida, essas despesas passaram de 28,7% para 25,4%, uma diluição de 3,3 pontos percentuais. As despesas com vendas caíram 3,2%, para R$ 607 milhões, enquanto as gerais e administrativas recuaram 7%, para R$ 330 milhões.

Na avaliação de Soares, a combinação de crescimento das vendas, gestão de estoques, ajuste dos prazos de pagamento a fornecedores e redução de despesas permitiu uma melhoria operacional de R$ 198 milhões nos nove primeiros meses do ano.

A situação financeira, porém, ainda exige atenção. A Americanas encerrou setembro com dívida bruta de R$ 2,328 bilhões, alta de 16,7% em relação aos R$ 1,995 bilhão registrados no fim de 2025. Ao mesmo tempo, as disponibilidades e os recebíveis de cartões somavam R$ 1,169 bilhão, queda de 52,9% ante os R$ 2,483 bilhões de dezembro.

Com isso, a companhia saiu de uma posição de caixa líquido de R$ 488 milhões no encerramento de 2025 para uma dívida líquida de R$ 1,159 bilhão ao fim do terceiro trimestre.

Considerando também os passivos remanescentes da recuperação judicial, de R$ 377 milhões a valor presente, e os R$ 169 milhões a receber de alienações de ativos, a dívida líquida ajustada chega a aproximadamente R$ 1,4 bilhão.

O saldo de caixa consolidado somado aos recebíveis de cartões ficou em R$ 981 milhões ao fim do trimestre. Nos últimos 12 meses, a companhia consumiu R$ 187 milhões. Já o fluxo de caixa líquido aplicado nas atividades operacionais atingiu R$ 353 milhões negativos nos nove primeiros meses de 2026, ante consumo de R$ 174 milhões no mesmo período do ano passado.

Um ponto de melhora veio do capital de giro, que contribuiu positivamente com R$ 408 milhões no acumulado do ano. Os investimentos (Capex) somaram R$ 162 milhões entre janeiro e setembro, dos quais R$ 124 milhões foram destinados à aquisição de imobilizado e intangível.

A Americanas também busca reforçar sua liquidez por meio da venda de ativos. Em outubro, a Justiça homologou propostas vinculantes para a alienação de imóveis no Rio de Janeiro, com expectativa de entrada de R$ 130 milhões. O imóvel de Laranjeiras foi arrematado pela Supermundi por R$ 95 milhões, enquanto o Fundo Antilhas venceu a disputa pelos imóveis da Tijuca e da Freguesia do Engenho Velho, por R$ 34,9 milhões, além de R$ 80 mil referentes aos sistemas de ar-condicionado.

A companhia também concluiu, em agosto, a primeira etapa da venda de lojas da HNT para o Oba Hortifruti. A operação envolve dez unidades, avaliadas em R$ 69,3 milhões, com o primeiro fechamento parcial contemplando três lojas. O balanço contabiliza ainda R$ 169 milhões a receber de alienações da UPI Uni.Co e das lojas HNT.

Fim da recuperação judicial

Os números do trimestre são divulgados poucas semanas depois de a Americanas encerrar uma das etapas mais importantes de sua reestruturação. Em 19 de outubro, a Justiça do Rio de Janeiro decretou o fim da recuperação judicial da companhia, iniciada em janeiro de 2023, após a revelação de um esquema bilionário de fraudes contábeis.

A decisão também abrange três subsidiárias e reconhece o cumprimento das obrigações previstas no plano com vencimento nos dois primeiros anos após sua homologação.

A saída da recuperação judicial, cujo plano foi aprovado por 91% dos credores, representa um marco para a empresa, mas não elimina os desafios financeiros e operacionais.

Na mensagem aos acionistas, o CEO da empresa afirmou que o encerramento do processo representa três avanços para a companhia: o reconhecimento do plano de transformação executado durante a recuperação judicial, a evolução da geração de valor operacional e a possibilidade de ampliar o acesso ao crédito e as negociações comerciais de longo prazo.

"Somos uma companhia nova, apoiada em ativos únicos, como a capilaridade de mais de 1.400 lojas e presença em todos os estados do país", escreveu o executivo. Soares reconheceu, porém, que a disputa pelo relacionamento e pela fidelização dos consumidores continua acirrada e que ainda há trabalho a fazer na estratégia de sortimento e na incorporação de tecnologias à operação. "Seguimos, com clareza, responsabilidade e confiança, rumo aos 100 anos da Americanas, em 2029. A transformação continua", concluiu.